La actriz Bárbara Lennie, sobre la polémica por el beso de Rubiales: "Espero que lo saquen de ahí"

- La actriz Bárbara Lennie ha condenado la actitud del presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, tras dar un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, y se ha sumado a las peticiones de dimisión. "Espero que los dioses lo saquen de ahí", ha señalado la actriz. "Encima ahora viene este en el último minuto y va a ser tan protagonista...es una gran injusticia y no creo que haya que darle ese espacio. Espero que los dioses le saquen del medio, no que lo maten, pobre, ¿no? Pero si te crees que puedes hacer eso...", ha señalado en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno de la película 'Las chicas están bien'. La intérprete ha calificado la actuación de Rubiales como "un acto reflejo muy heavy" y ha criticado el comportamiento del dirigente deportivo. "No le ha dado un cachete en el culo no sé por qué...", ha cuestionado. En la cinta, que supone el estreno de Itsaso Arana como directora, Lennie está acompañada por las actrices Irene Escolar e Itziar Manero, quienes también se han pronunciado sobre el suceso, además de sobre la victoria de España en el Mundial. "Es algo muy fuerte, yo me preguntaría si él, en el momento de hacerlo, es consciente de que eso está mal", ha apuntado Manero. Para Escolar, lo "importante es quedarse" con el triunfo de las jugadoras españolas, demostrando que es "un trabajo colectivo de mujeres". "Quiero quedarme con la parte positiva de todo ese suceso que me dice más, para no poner el foco solo en eso, sino en que creo que ha sido muy increíble como todo el mundo ha salido a apoyar lo que han hecho", ha remarcado la actriz. "Es bonito que ellas también puedan sentirse sostenidas por la sociedad, que está entendiendo que eso es lo importante y pensar que no estamos solas y que no hay tanto miedo a hablar", ha añadido Escolar. Mientras, la cineasta Itsaso Arana ha reconocido que no ha seguido demasiado la polémica al estar con la promoción de su película, pero considera que esa actitud "a nivel civil es muy simbólico". "Es muy gráfico, hay algo de apropiarse del cuerpo de la mujer y resulta como muy paternal, y además con total impunidad, porque las declaraciones de después hablan por sí solas", ha concluido.