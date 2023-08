Gustavo Petro confirma que ha visitado por primera vez a su hijo, acusado de lavado de dinero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este lunes que ha visitado por primera vez a su hijo Nicolás, que se encuentra investigado por las autoridades del país por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. "Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial", ha manifestado el mandatario a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Así, Petro ha indicado que espera "una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales", ha agregado. Tras ello, Nicolás ha explicado que el encuentro ha estado marcado por temas familiares y no políticos: "Quiero informarles que hoy recibí la visita de mi papá, nos reunimos unos minutos en familia (...) No todo gira en torno a la política". El primogénito de Petro se encuentra en libertad condicional mientras dure su juicio, sin que pueda salir del país --en concreto de la ciudad de Barranquilla-- o participar en algún mítin político.