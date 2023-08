El presidente de Osasuna exculpa al Chimy Ávila

Pamplona (España), 22 ago (EFE).- El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, se ha mostrado comprensivo con el centrocampista argentino Chimy Ávila, expulsado por una dura entrada en el partido ante el Athletic que le ha costado críticas incluso de su entrenador.

Ávila fue expulsado por hacer una dura entrada con los dos pies a la altura de la tibia de Alex Berenguer, lo que provocó una trifulca con jugadores del Athletic y que fuese expulsado con tarjeta roja.

Posteriormente, en sala de prensa, su entrenador Jagoba Arrasate censuró la acción."Lo que menos me ha gustado del partido es la expulsión. Es muy clara y quiero pedir perdón al Athletic, porque esto no es Osasuna".

Este martes, sin embargo, el presidente del club, Luis Sabalza, ha sido más comprensivo con el jugador argentino. "Sabemos cómo es el Chimy, se tira al suelo y va con todo lo que puede. No creo que fuese a lesionar, no creo que tuviera mala intención. No hay que darle más vueltas. Tiene que seguir jugando y metiendo goles para el equipo".

Sabalza también ha expresado su deseo de que Abde, extremo del Barcelona, regrese a Osasuna, donde jugó cedido la temporada pasada, aunque solo si es con una nueva cesión. EFE

ada.ja/og