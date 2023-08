El Parlamento de Camboya respalda a Hun Manet como nuevo primer ministro del país asiático

El Parlamento de Camboya ha respaldado este martes a Hun Manet como nuevo primer ministro del país después de que su padre, Hun Sen, le cediera el puesto tras la aplastante victoria de su partido en unas controvertidas elecciones. Así, la Asamblea Nacional ha dado 'luz verde' a la composición del nuevo gabinete, que cuenta con diez viceprimeros ministros y otros 40 ministros de alto rango, informa el periódico 'The Phnom Penh Post'. Este visto bueno --que oficializa su cargo-- tiene lugar semanas después de que el rey de Camboya, Norodom Sihamoni, designara a Manet como nuevo primer ministro del país. A pesar de que el hasta entonces primer ministro, Hun Sen, se había presentado a las elecciones, a finales de julio decidió ceder el testigo a su hijo después de 38 años al mando. Hun Manet, de 45 años, es el hijo mayor del ya ex primer ministro y actualmente el jefe del Ejército del país. En estas últimas elecciones, que la comunidad internacional considera que no han sido libres ni justas debido a la persecución a la que ha sido sometida la oposición, ha logrado escaño en el Parlamento.