El fuego se resiste en la zona de Malabrigo, en Güímar (Tenerife), donde se concentrarán los trabajos

El fuego se resiste en la zona de Malabrigo, en el municipio de Güímar (Tenerife), donde este martes se concentrarán los trabajos de efectivos especializados debido a la complejidad de la zona aunque se empieza a "ver la luz al final del túnel". Así lo ha indicado el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, en la rueda de prensa posterior a evaluar los trabajos de la noche y enfocar los objetivos de este séptimo día de lucha contra un fuego, que tras un reajuste, afecta a 14.624 hectáreas en un perímetro de 88 kilómetros --el 37% de la afección está en La Orotava-- a lo largo de 12 municipios. Miranda expuso que si bien el fuego tiene aún "varias vertientes", es un "éxito" el que "no haya ninguna víctima y que ninguna vivienda haya sido afectada", por lo que se continuará trabajando de forma "muy activa" en la zona de Malabrigo y en Tacoronte donde aún hay puntos calientes que se reactivan. Por su parte, el director Técnico de Emergencias del Cabildo Gran Canaria, Federico Grillo, ha señalado que "esto va llegando a su fin" después de que la zona de Izaña se haya dado por controlada y si durante este martes se estabiliza la parte de los altos de Güímar, que si bien es un "frente que cada vez va a menos, tiene una cierta dificultad porque son laderas tremendas". En relación con ello, admitió que hay un "cierto riesgo" de que el fuego se desplace para la izquierda y vaya hacia el cortafuego, pudiéndose producir pavesas, aunque las unidades se concentrarán en la zona. Grillo sí que ha admitido que este es un incendio "complicado porque se mueve hacia un lado, luego hacia otro", es de los "más complejo" que ha analizado. El técnico de emergencias del Cabildo de Tenerife Pedro Martín, por su parte, ha afirmado que la madrugada de este martes ha sido la "más tranquila", permitiendo así valorar la zona. En este sentido, explicó que en la zona de Tacoronte hay "muchísimos puntos calientes" en su interior, por lo que "no" descartó que dé "la lata" aunque se ha concentrado a "mucha gente allí" y lo que se va a hacer "es ir enfriando. Es un trabajo muy duro". Por ello, ha avisado que se pueden ver columnas de humo aunque las perspectivas son "buenas". Añadió que Malabrigo "es realmente el único" frente que avanza y tiene un "punto crítico" por haber barrancos "muy escarpados", de ahí que durante este martes se centrarán en intentar frenar con unidades especializadas y con medios aéreos. DAÑAN UN HELICÓPTERO Por otro lado, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha informado que durante este martes un helicóptero de la institución que luchaba contra el fuego en la isla estará inoperativo después de que una persona le haya lanzado una pedrada cuando iba a coger agua. Dávila ha lamentado estos hechos apuntando que el "miedo a perder agua puede llevar a que las personas hagan este tipo de cosas", sin embargo matizó que "se repone todo el agua" que se coge, incidiendo en este sentido en la importancia de que las personas que luchan contra el fuego puedan "trabajar con tranquilidad". En relación con ello, el consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda, ha especificado que todos los medios aéreos llevan un GPS con el que miden cuánto se coge y de dónde, asegurando que se repondrá e indemnizará por el agua que se coge a las personas afectadas en el momento pertinente. Sobre estos hechos, señalan, ya ha actuado la Guardia Civil, y se ha insistido en la necesidad de informarse por las fuentes oficiales, "el CECOES", porque es "muy peligroso alarmar", ya que "pueden ocurrir estas cosas". La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha puntualizado que se está trabajando en el canal de Aguamansa, donde hubo un corte de tres días, en condiciones "muy complicada" porque se encuentra dentro del perímetro afectado por el fuego. Añade que aunque está "recuperado" el canal, "no está llegando todo el caudal", de ahí que pudiera haber algunas zonas afectadas. DESESCALADA Actualmente también se mantienen cerrados todos los accesos al Teide aunque se ha puesto un dispositivo con la Guardia Civil para que accedan de "forma ordenada" personas del Observatorio de Izaña, de la Aemet y zonas de apicultores. En relación con ello, Dávila ha informado de que durante este martes se celebrará una reunión con los alcaldes de los municipios donde aún hay evacuados para evaluar una desescalada, si bien "es muy importante" que de adoptarse la decisión tiene que quedar "libres las vías para poder actuar las brigadas". Finalmente la jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha puntualizado que este martes habrá dos medios aéreos menos, uno de Miteco que tiene una pieza que hay que reponer y el del Cabildo de Tenerife tras recibir un impacto en el rotor de cola. De este modo, habrá 18 medios aéreos de intervención con dos de coordinación, más 255 efectivos terrestres de lucha contra incendios, 197 agentes de seguridad, 47 personas de logística, 160 de agrupaciones y 20 de coordinación. Actualmente hay 1.540 personas realojadas en sus viviendas y 896 en albergues con 292 animales. Además hay unas 12.000 personas aún evacuadas. Román también ha incidido en que la calidad del aire es muy desfavorable por las partículas gruesas, pero "muy muy desfavorable" en ciertas zonas como Los Realejos por partículas finas, por lo que ha invitado a tener medidas de autoprotección para evitar que pueda haber alguna afectación.