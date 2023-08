El abogado de Daniel Sancho deja claro que su cliente se encuentra en la prisión de Koh Samui

El culebrón de Daniel Sancho continúa y en esta ocasión el debate se centra en el paradero del hijo del actor Rodolfo Sancho. Si bien las últimas informaciones apuntaban a que el joven podría no encontrarse en la prisión de Koh Samui en contra de todas las imágenes que hemos visto en las últimas semanas, el abogado y la portavoz de la familia Sancho desmienten rotundamente estas afirmaciones. Ante estos rumores, el abogado de Daniel en Tailandia ha aclarado para el programa de 'Así es la Vida' la situación de su cliente asegurnado que "sí" que Daniel duerme todas las noches en la prisión de Koh Samui, añadiendo además que es imposible que su paradero sea otro. En cuanto a las últimas declaraciones de Big Joke, jefe de la investigación del caso de Daniel Sancho, en las que había asegurado que el español no se encuentra en la prisión, aclara: "Tal vez es que Big Joke no quiere que haya tantos periodistas españoles en la puerta de la prisión". Ante estas declaraciones, la portavoz de la familia Sancho, Carmen Lafón, apunta a que es completamente imposible que se traslade todos los días a Daniel sin que tenga conocimiento de ello su abogado. "El abogado dice que está en Koh Samui, su madre va a verle allí y su padre habla con él por teléfono todos los días desde allí" apunta Lafón.