EEUU formará pilotos ucranianos en el manejo de F-16 solo si Europa no puede acoger toda la demanda de Kiev

Las autoridades de Estados Unidos han señalado que están dispuestos a asumir la formación de los pilotos ucranianos en el manejo de los aviones de combate F-16 solo si los programas europeos no son capaces de asumir toda la demanda que llegue desde Kiev. Así lo ha adelantado la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, en una rueda de prensa en Washington, en la que ha explicado que la "condición" de Estados Unidos para participar están en que los programas de formación europeos estén "completos". "Estamos abiertos a formar pilotos si los programas de formación en Europa están completos, esa es la condición. Dinamarca y Países Bajos están liderando el entrenamiento, por lo que si no tienen la oportunidad de entrenar a tantos pilotos como Ucrania quiere enviar, les ayudaremos", ha dicho Singh. No obstante, Singh ha señalado que Ucrania debe todavía determinar el número exacto de pilotos que recibirán esta formación, la cual debe venir precedida de un "buen" manejo del inglés, lo que "llevará tiempo también". Durante su gira por el norte de Europa de este fin de semana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, recibió la confirmación oficial de sus socios daneses y neerlandeses de que cederían decenas de sus F-16, los ansiados cazas que desde Kiev están convencidos de que pueden cambiar definitivamente el sino de la guerra a su favor. La entrega de estos cazas de fabricación estadounidense, se estima que los primeros llegarán a los hangares ucranianos para primeros de 2024, viene acompañada de la formación de los pilotos ucranianos en Dinamarca y Países Bajos.