Candidato a las primarias venezolanas declara "combate abierto a la ideología de género"

Caracas, 22 ago (EFE).- El exdiputado socialcristiano Roberto Enríquez, candidato a las primarias opositoras del 22 de octubre, declaró este martes un "combate abierto" contra la "ideología de género", una causa que forma parte de su programa de gobierno, el cual prevé implementar en caso de vencer en las internas del antichavismo y en las presidenciales de 2024.

"Este candidato le abre combate público y abierto a la ideología de género, en todo aquello que afecta a los niños y en todo aquello que afecta a los no nacidos", dijo el político a periodistas, luego de presentar su programa de gobierno, a propósito del comienzo de la campaña para los comicios de octubre.

Aseguró que su compromiso con la "defensa de la familia no es un discurso", sino que "forma parte" de su propuesta de gestión para el país.

Se trata de "la defensa de la familia, de la maternidad, de los niños, de su integridad y del bebé no nacido", dijo Enríquez, quien insistió en la necesidad de proteger la niñez, pues cree que esta etapa es "punto medular que destruye la ideología de género".

"A quien tiene una orientación sexual, les pido que no se alarmen porque la discriminación no es contra ellos, la discriminación no es cristiana (...) todo el respeto a los adultos", prosiguió.

El exdiputado remarcó que su primera acción como jefe de Estado sería "rescatar los valores" como el esfuerzo, el trabajo y el estudio, pues su "visión" de gobierno, dijo, no solo es política, "sino también humana y cristiana".

"Para nosotros, eso es fundamental, los valores de inspiración cristiana. La sociedad que yo ofrezco sí es basada en el diálogo y la convivencia, ya está bueno de conflicto, eso no significa impunidad pero tampoco significa revancha", sostuvo.

El abogado de 54 años, que fue diputado en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) entre 2010 y 2015, se ha declarado antes en contra de la despenalización del aborto y de la promoción del descubrimiento temprano de la transexualidad, pues cree que esto agrede "la inocencia, dignidad e integridad" de los niños. EFE

