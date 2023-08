(AMP.) Pedro Sánchez se ofrece al Rey para ir a la investidura y se ve capaz de lograr la mayoría suficiente

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha ofrecido al Rey para ser candidato y someterse al debate de investidura pues se ve capaz de lograr "la mayoría suficiente" para superar el mínimo que exige la Constitución, como a su juicio se vio en la conformación de la Mesa del Congreso. "Sólo hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE. No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso" que dé continuidad a la labor realizada en los últimos cuatro años, ha proclamado en rueda de prensa en Moncloa tras ser recibido en audiencia en Zarzuela por el Rey. Sánchez ha defendido que el proceso de investidura "no es un trámite de exhibición, sino que tiene la finalidad de lograr la mayoría suficiente", y a su juicio la posible alternativa del PP liderada por Alberto Núñez Feijóo es "baldía" y su investidura resultaría "fallida". "El señor Feijóo tiene un techo y nosotros partimos de un suelo", ha resumido. El candidato socialista ha utilizado como argumento para justificar su situación de ventaja respecto a Feijóo tanto el resultado del 23J como el de la elección de la Mesa del Congreso la semana pasada, en el que Francina Armengol concitó los votos de 178 diputados --PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y BNG-- mientras que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, solo recabó 139 respaldos --los de su partidos más UPN y CC-- mientras que Vox optó por votar a su propio candidato. "Quienes plantearon una propuesta derogatoria" del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos "fracasaron, fueron derrotados por las urnas, por la voluntad mayoritaria de la sociedad española y en esas condiciones sus esfuerzos, sus contorsiones por optar a una investidura, son perfectamente legítimos pero se revelan baldíos", ha sostenido. LA DE FEIJÓO SERÍA UNA INVESTIDURA FALLIDA "Sería una investidura fallida", ha augurado. Con todo, ha incidido en que si después de las elecciones del 23J y de la elección de la Mesa del Congreso "quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular está en su derecho". Así las cosas, Sánchez ha garantizado que el PSOE respetará cualquier decisión que adopte el Rey, que por la tarde recibirá a Feijóo, antes de decidir a quién encarga la formación de Gobierno conforme al artículo 99 de la Constitución. "Sea cual sea la decisión que tome el jefe del Estado cuenta con el respeto y el respaldo del PSOE", ha recalcado. En este sentido, ha defendido que hay que esperar a conocer la decisión del monarca antes de comentar las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas, en particular con los catalanes, y las peticiones que estos están haciendo para garantizar su respaldo de cara a un segundo mandato. "Hablar sobre el proceso de negociación como potencial candidato es prematuro", ha replicado, aunque ha admitido que la "aritmética parlamentaria" sitúa al PSOE en mejor situación que al PP. NO ACLARA SI HABRÁ LEY DE AMNISTÍA En cuanto a la exigencia de una ley de amnistía planteada por los independentistas catalanes, Sánchez ha evitado aclarar si el Gobierno está abierto a ello, recalcando que "el diálogo es el método y la Constitución es el marco". Preguntado expresamente si considera que dicha ley sería constitucional, ha esgrimido que no le corresponde a él "decir qué es o no constitucional". Para eso "afortunadamente está el Tribunal Constitucional", ha agregado. El presidente del Gobierno en funciones ha aprovechado una vez más para sacar pecho de la política respecto a Cataluña, donde ha reiterado que la situación es mucho mejor que la que se encontraron en 2019. La apuesta por la normalización y la estabilización ha dado sus frutos y los resultados tanto del 28M como del 23J lo demuestran, ha añadido. "Tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia y ahí es donde va a estar el PSOE", ha insistido, defendiendo el diálogo con Junts tras las críticas recibidas por la dependencia de la formación del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont para conseguir la elección de Armengol y su eventual investidura como presidente. DEFIENDE EL DIÁLOGO CON JUNTS, NO NIEGA SU LEGITIMIDAD "Junts per Catalunya tiene una representación parlamentaria de siete escaños, como lo tiene ERC también, como la tienen otras fuerzas parlamentarias, y lógicamente nosotros no rechazamos ni negamos la legitimidad, a diferencia de lo que hacen otras fuerzas políticas a nuestra derecha, tanto PP como Vox", ha subrayado el secretario general socialista. Para Sánchez, la "gran ventaja" del PSOE sobre el PP es que puede "hablar con todas las fuerzas políticas salvo con una", en referencia a Vox, mientras que los de Feijóo "solamente pueden hablar con esa una única fuerza política y no con el resto". En su opinión, esa es una de las "principales virtudes" de la política de diálogo y convivencia que ha venido practicando el Gobierno.