Alejandra Rubio revela la postura del entorno de Daniel Sancho tras los resultados de la autopsia de Edwin Arrieta

Alejada del foco mediático desde hace varios meses por el delicado momento de salud que atraviesa, y sobre el que sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego prefieren no entrar en detalles -aunque sí han revelado que tiene un deterioro cognitivo importante- María Teresa Campos está viviendo el verano más tranquilo y atípico de su vida. Atrás quedaron sus tradicionales vacaciones estivales en su Málaga natal, ya que para protegerla y no alterarla con cambios innecesarios -porque como han admitido la veterana comunicadora no es consciente de su realidad- sus hijas han decidido que este año se quede en Madrid. Tras las desgarradoras declaraciones de Terelu en la revista Lecturas revelando que no soporta ver sufrir a su madre y cuando va a visitarla y se duerme en su hombro, llora en silencio porque la enfermedad que padece su progenitora es un torbellino de emociones y no solo se lleva por delante a los enfermos sino también a sus familiares, Alejandra Rubio da la última hora sobre el estado de salud de su abuela: "Todo bien, bastante bien, de verdad. Está bien, como siempre y nada, cuidándola mucho" asegura. Un duro trance en el que muchísimos compañeros han mostrado públicamente su apoyo y cariño a María Teresa, y en el que se estaría preparando un homenaje en televisión a la impresiontante trayectoria profesional de la presentadora. Un reconocimiento del que la hija de Terelu confiesa no tener "mucha información" pero que, apunta, "me hace muchísima ilusión". "De verdad, que se le reconozca el trabajo que ha hecho durante toda la vida, para mí, es un orgullo. Es más que merecido" añade, revelando que tanto para ella como para su abuela sería "un honor". "Yo creo que a ella le va a hacer mucha ilusión" asegura. Y si el verano de María Teresa está siendo muy tranquilo, el de Alejandra es todo lo contrario, ya que se ha convertido en una de las colaboradoras de Mediaset que más está dando que hablar por sus aplaudidas intervenciones en 'Fiesta' y en 'Así es la vida'. Con tanto trabajo, ¿queda tiempo para el amor? Misteriosa, y dejando claro que no va a soltar 'ni prenda', la joven deja en el aire si tiene nueva pareja tras su breve relación con el futbolista Cales Aleñá: "No voy a contestarte a eso. Pero vamos a ver, ¿por qué me haces siempre esta pregunta? Eso es mi vida privada". Con amigos en común con Daniel Sancho, Alejandra también se ha pronunciado sobre el tema más candente del momento, insistiendo en que el entorno íntimo del chef quiere mantenerse al margen de las informaciones sobre el asesinato de Edwin Arrieta a manos presuntamente del hijo de Rodolfo Sancho y, al contrario de lo que se ha dicho, no han hablado con ningún medio de comunicación. "Está saliendo gente a hablar que igual le conocía pero no de una forma tan íntima como sus verdaderos amigos. Su círculo más cercano está impactado porque no quieren hablar de esto y se están manteniendo al margen completamente" asegura.