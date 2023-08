Zelenski alerta de que de la supervivencia de Ucrania dependen la de otros vecinos de la región

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a alertar este lunes de que de la supervivencia de su país dependen la de otros vecinos de la región, en esta ocasión ante el Folketing, el Parlamento de Dinamarca, desde donde ha asegurado que "todos están en peligro si Ucrania no prevalece". "Abiertamente han dicho que no solo se limitarán a Ucrania. Después de nuestro país, quieren llevar este sufrimiento más allá de Europa, más allá del mundo. (...) Todos los vecinos de Rusia están en peligro si Ucrania no prevalece", ha alertado. "Las democracias del mundo, cada una de ellas puede convertirse en blanco ya sea de misiles, de mercenarios, o de desestabilización", ha remarcado Zelenski frente al Parlamento danés en el que ha enfatizado que "Ucrania resistirá". Como parte de su gira por el norte de Europa, que le ha llevado antes a Suecia y Países Bajos, Zelenski se ha dirigido al grupo de parlamentarios daneses para destacar también que la "maldad rusa" no está teniendo más remedio que retroceder gracias a los golpes de aquellos a los que siempre ha despreciado. "Se ha equivocado" ha celebrado el presidente ucraniano, quien, no obstante, ha pedido estar alerta ante el tipo de mal que propaga Rusia, uno que "ni siquiera distingue a quién matar", si "un niño o un soldado".