X (Twitter) eliminará la función de bloqueo, pese a que es un requisito de las políticas de Google Play y Apple Store

El propietario de X (Twitter), Elon Musk, ha anunciado que la plataforma eliminará la posibilidad de bloquear a otros usuarios, a excepción de los mensajes directos (DM), a pesar de que esta función es un requisito dentro de las políticas de las tiendas de aplicaciones como Google Play y Apple Store. La red social dispone de una función que permite bloquear a otras cuentas como una herramienta de seguridad frente al resto de usuarios o para filtrar el contenido que no se desea ver en el 'feed'. Así, tal y como explica la plataforma en su página de ayuda, se trata de una forma de controlar la manera en la que los usuarios interactúan, permitiendo "restringir la capacidad de otras cuentas de contactar, ver los 'tuits' y seguir al usuario". Sin embargo, tal y como compartió Elon Musk el pasado viernes a través de X (Twitter), el bloqueo a otras cuentas "se eliminará como una 'característica', a excepción de los DM", al tiempo que manifestó que es una función que "no tiene sentido". Con esta postura coincide el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, que apuesta por la opción de silenciar. Es decir, con esta decisión los usuarios sí podrán bloquear la llegada de mensajes directos de cuentas no deseadas, pero no podrán bloquear directamente estos perfiles. La plataforma anteriormente llamada Twitter dispone de otras opciones similares al bloqueo, como la función de silenciar cuentas. No obstante, al silenciar un perfil solo se ocultarán las publicaciones de dicha cuenta en el 'feed' del usuario y continuarán estando disponibles los mensajes directos y las respuestas o menciones. La opción de silenciar no es tan restrictiva como el bloqueo, y por ello, algunos usuarios han criticado la decisión de Musk, ya que podría ocasionar situaciones de 'spam' o comportamientos de acoso en la red social. REQUISITO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE Además, la opción de bloquear cuentas es un requisito recogido en las políticas de las tiendas de aplicaciones como Google Play y Apple Store. Al tratarse de una aplicación con formato de red social, se debe ofrecer una opción de bloquear otras cuentas como una forma de seguridad para el usuario, permitiendo controlar el contenido y la interacción. Así, tal y como explica Apple en el apartado de seguridad de su política de tiendas de aplicaciones, las 'apps' con contenido generado por el usuario ((CGU) "presentan desafíos particulares", entre los que menciona la "infracción de la propiedad intelectual" y el "acoso anónimo". En este sentido, la compañía dirigida por Tim Cook detalla que "para evitar el abuso", las aplicaciones con contenido generado por el usuario deben incluir la "capacidad de bloquear usuarios abusivos del servicio". De la misma forma, dentro del centro de políticas de Google Play para las aplicaciones con contenido generado por los usuarios, el gigante tecnológico señala claramente que las aplicaciones con estas características "deben implementar medidas firmes, eficaces y continuas de moderación de contenido". En concreto, Google recoge la necesidad de "proporcionar un sistema en la aplicación para el bloqueo de CGU y usuarios".