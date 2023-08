Vox presenta un escrito en Congreso y Senado para que se declaren invalidos los acatamientos de los independentistas

Vox ha elevado a las Mesas del Congreso y Senado sendos escritos en los que solicita que se declare la invalidez de las promesas de acatamiento de la Constitución de los parlamentarios de ERC, Junts y Bildu por utilizar fórmulas en euskera y catalán y por hacer referencia a las repúblicas catalanas y vascas. También pide que se declaren nulos los acatamientos que realizaron algunos miembros de Sumar en el Congreso, como la vicepresidenta tercera de la Cámara Baja, Esther Gil, y el de la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, que lo hizo "contra los discursos de odio, la LGTBIfobia y la transfobia". Según alega la formación de Santiago Abascal, que ya quejó durante la sesión constitutiva, se han presentado estos escritos al considerar que estas fórmulas están "alejadas de la legalidad y de la finalidad misma del acatamiento de la Constitución". En este contexto, motivan su escrito en que estos acatamientos van "contra la legalidad ordinaria parlamentaria", en concreto "contra los artículos 2 y 9.1 de la Constitución y del artículo 4 y 20 del Reglamento del Congreso", que, según explican, "dejan claro que no son válidas aquellas fórmulas ininteligibles o que vacíen, limiten o condicionen el sentido propio de dicho acatamiento". VOLVER A HACER EL JURAMENTO Por ello, piden que se declaren inválidas estas promesas y que, por tanto, estos diputados y senadores no tengan adquirida la condición plena de parlamentarios y se les exija además "la prestación de un juramento o promesa no condicionada y respetuosa con el texto constitucional. Ya durante el Pleno de la sesión constitutiva del pasado jueves 17 de agosto, la nueva portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se quejó ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la fórmula utilizada por estos partidos independentistas.