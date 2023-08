Urtasun (Sumar) pide no ser "prisioneros" de la palabra amnistía sobre la desjudicialización del 1-O

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido no ser "prisioneros de lo que es la palabra amnistía" respecto a la desjudicialización del 1-O, la cual forma parte del acuerdo entre Junts y ERC con el PSOE para investir a la diputada socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. "Yo creo que aquí lo importante es que encontremos la fórmula jurídica para que podamos resolver esta situación", ha dicho en una entrevista de este lunes en Catalunya Ràdio, donde ha advertido de que --textualmente-- es técnicamente complejo. Ha explicado que su partido ha puesto en marcha un grupo de trabajo de más de 20 expertos para estudiar "cuáles son las diferentes posibilidades que puede haber encima de la mesa" y ha asegurado que desde Sumar están convencidos de que tiene encaje constitucional, en sus palabras. CARLES PUIGDEMONT Sobre el acto en el que participarán algunos de los expresidentes de la Generalitat este lunes en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Urtasun ha señalado que espera que se pueda "garantizar" la circulación de Carles Puigdemont como europarlamentario y que pueda estar en el acto. También ha señalado que le gustaría que Puigdemont "pudiese evidentemente reprender su presencia en Cataluña cuando él pueda" enmarcado en una --textualmente-- cierta normalización política de, a su juicio, un episodio doloroso para la sociedad catalana. Preguntado por un indulto de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, ha sostenido que "no es un caso vinculado ni al 9-N ni al 1-O" y que, por lo tanto, queda absolutamente aparte, en sus palabras. EL CATALÁN EN LA UE El portavoz de Sumar ha explicado que la utilización del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso supone un "mensaje muy importante a lanzar a Europa" de que las lenguas son patrimonio cultural del país y que se utilizan en el máximo nivel institucional. También ha desvinculado la utilización de las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo, que ha advertido de que "no será un proceso fácil", de su oficialidad en el marco de la Unión Europea, del que augura --textualmente-- un proceso más largo aunque están en buenas condiciones dada la defensa del Gobierno, que hasta ahora no existía.