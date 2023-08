Trump pacta una fianza de 200.000 dólares antes de entregarse en Georgia

El expresidente estadounidense Donald Trump ha pactado las condiciones que le permitirán seguir en libertad una vez se entregue en Georgia por su presunto complot para revertir los resultados de las elecciones de 2020, lo que incluirá previsiblemente el pago de una fianza de 200.000 dólares. Sus abogados se han reunido este lunes con la oficina fiscal que ha promovido la que es ya la cuarta imputación penal contra el antiguo mandatario, que al contrario que las otras tres no tiene alcance federal sino estatal, informa la cadena CNN. Si Trump volviese a la Casa Blanca, no podría autoindultarse en esta causa. Además de la fianza económica, la libertad provisional implicará para Trump que no podrá realizar intimidación alguna sobre cualquiera de las otras 18 personas acusadas o de posibles testigos, lo que podría limitar también su margen de maniobra en las reds sociales, según el portal The Hill. En esta causa, se investiga el presunto papel de Trump al frente de una organización criminal. La fiscal Fani Willis ha ordenado que tanto Trump como las otras personas imputadas en este proceso se entreguen antes del viernes a mediodía, con vistas a seguir avanzando y que el posible juicio se celebre en marzo de 2024.