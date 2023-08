Trudeau carga contra Facebook por el bloqueo de noticias en plena ola de incendios

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha acusado al gigante tecnológico Meta, matriz de redes sociales como Facebook o Instagram, de "anteponer sus beneficios empresariales a la seguridad de la población" al bloquear el acceso a periódicos en plena ola de incendios forestales. Meta comenzó a principios de mes a bloquear el acceso a noticias en represalia por una ley que plantea a las plataformas tecnológicas asociarse con medios de comunicación para compartir ingresos, una medida con la que también ha amenazado Google. "No es el momento para algo así", ha sentenciado este lunes Trudeau, durante una comparecencia ante los medios en la que ha señalado que, "en una situación de emergencia", el acceso a la información local actualizada "es más importante que nunca", informa la cadena CBC. Para el primer ministro, se trata de una decisión "inconcebible", si bien un portavoz de Meta ya defendió la semana pasada que no preveía cambio alguno en su actual política, alegando que las fuentes oficiales de información, como pueden ser las páginas del Gobierno, no están sujetas a veto alguno. El país norteamericano lleva semanas viviendo una de sus peores olas de incendios, con más de 5.500 fuegos registrados desde el inicio del año. Las autoridades estiman en más de 13 millones el número de hectáreas calcinadas hasta el momento, un dato sin precedentes históricos. En la última semana, las autoridades locales han ordenado la evacuación de miles de personas en la Columbia Británica y en los Territorios del Noroeste.