Sha'Carri Richardson: siempre hay que recordar tu propósito y seguir adelante

Budapest, 21 ago (EFE).- La estadounidense Sha'Carri Richardson, la nueva campeona de los 100 metros lisos en los mundiales de atletismo de Budapest opinó ante la prensa que para ganar es importante siempre seguir adelante, sin olvidar los propósitos que uno tiene.

"Siempre hay que recordar tu propósito y siempre seguir adelante", dijo Richardson que destronó este lunes a la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, con un crono de 10.65.

Cuando uno compite a estos niveles "no tiene días buenos, no tiene días malos; no tiene días peores o mejores", afirmó la estadounidense de 22 años, que aseguró estar contenta por le resultado.

"Es por eso que amo el mañana", afirmó en este mismo contexto la estadounidense.

Richardson celebró su victoria en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest con la bandera de Estados Unidos durante largo minutos.

"El apoyo que he recibido, desde mi entrenador hasta mi familia, así como los que me apoyan a los que me odian, les digo de verdad que toda esa motivación me ha traído hasta este momento", afirmó.

Todo eso le ha ayudado a prevalecer y superar los problemas, enfatizó la joven atleta.

Por su parte Fraser-Pryce, que quedó tercera con 10.77, detrás de su compatriota Shericka Jackson (10.71) felicitó a la estadounidense delante de la prensa, asegurando que conseguir medallas implica un "gran trabajo".

"Siempre hay que tirar adelante la lucha", afirmó la jamaicana de 36 años, que ya ha ganado 5 oros en mundiales en 100 metros lisos.

"Esta noche estoy muy agradecida de irme con una medalla de bronce", afirmó Fraser-Pryce que tras la carrera festejó junto a Richardson en la pista.

La jamaicana agregó que lo que la motiva es saber que puede "hacer siempre más".

"Eso es realmente lo que me mantiene con los pies en la tierra", afirmó. EFE

