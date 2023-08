Samu Omorodion: "Hace tres años jugaba en el equipo de mi barrio, doy las gracias al Atlético"

El delantero español Samu Omorodion se mostró "muy, muy feliz" de fichar por el Atlético de Madrid, cuando hace tres años jugaba en el equipo de su barrio, al tiempo que confió en su crecimiento como futbolista a las órdenes de Diego Pablo Simeone. "Ha sido una semana muy intensa. Vine aquí con el Granada y debuté en Primera División y una semana después estoy aquí fichando por este gran club. Quién me lo iba a decir a mí cuando hace tres años jugaba en el equipo de mi barrio, que iba a estar fichando por uno de los mejores equipos del mundo", dijo. Samu, de 19 años, ofreció su primera entrevista a los medios del club después de anunciarse este lunes su fichaje por el Atlético, procedente del Granada, el que fuera primer rival en Liga de los madrileños. "Soy un privilegiado, al final, como todo jugador, siempre quiero crecer y aspirar a nuevas cosas y estoy muy, muy feliz de fichar por el Atlético de Madrid", afirmó. "Doy las gracias al club por la confianza. Con muchas ganas de empezar esta aventura y conseguir muchos objetivos juntos. Me considero un jugador trabajador, siempre me gusta ayudar al equipo, rápido y me defino también como un futbolista que tiene gol. A corto plazo espero seguir creciendo como futbolista, aprender de los mejores, de los delanteros y de los defensa", añadió. Por otro lado, el delantero melillense confió en lograr grandes cosas a las órdenes de Simeone y con el apoyo del Metropolitano. "Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo, todos sabemos lo que ha hecho por este club. Seguro que me ayudará mucho y me hará crecer como futbolista. La gente se ve que apoya al equipo, que nunca deja de animar. Seguro que haremos grandes cosas", terminó.