Salvini pide la castración química tras la violación en grupo de una joven en Palermo

Roma, 21 ago (EFE).- El vicepresidente del Gobierno italiano Matteo Salvini ha pedido este lunes "prisión y castración química" para "violadores y pederastas", tras la detención de 7 hombres, incluido un menor de edad, acusados de la violación en grupo de una joven en Palermo (Sicilia, sur) en un caso que ha causado conmoción.

"Para violadores y pedófilos, italianos o extranjeros, prisión y castración química. Punto", escribió Salvini en su cuenta de X, el antiguo Twitter, donde hace ya unos días se mostró a favor del proyecto de ley que, en ese sentido, ha presentado su partido, la soberanista Liga.

Los siete jóvenes, de entre 17 y 22 años que están siendo interrogados hoy por el juez encargado del caso, están acusados de haber abusado sexualmente de la mujer, que, en estado de ebriedad, fue conducida el pasado 7 de julio a un área aislada del centro de la ciudad y violada allí por turnos.

El menor de edad ha sido excarcelado tras confesar los abusos, que han causado una profunda conmoción después de que se publicasen los mensajes intercambiados por los jóvenes tras los abusos, algunos de los cuales fueron recogidos por Salvini en sus redes sociales.

"Éramos cien perros encima de un gato (...), te juro que después de que se encontrara mal, se echase al suelo, llamara a la ambulancia, la dejamos allí y nos fuimos. Ella quería hacérselo con todos, al final cumplimos el capricho'", "Le hice daño, ella no quería, decía 'no, para'.... Los puñetazos que le dieron y también las bofetadas , no respiraban".

"Estos son sólo algunos pasajes del terrorífico relato recogido por la prensa. Repugnante. Inhumano", afirma Salvini tras publicar algunas de las frases de los acusados divulgadas por los medios, que añade que "ante estas bestialidades imperdonables, no basta con una pesada carga: no se debe permitir que quienes cometen semejante error vuelvan a repetirlo".

El vicepresidente del Gobierno que preside la ultraderechista Giorgia Meloni añadió que "la Liga ha presentado el proyecto de ley sobre la castración química de los violadores y seguimos adelante con él. Sin demora".

La Fiscalía de Palermo anunció hoy su intención de pedir que el menor de edad vuelva a estar bajo custodia, tras ser liberado por el Tribunal de Menores tras la confesión del crimen, que ha causado un gran impacto social después de que los medios publicasen las imágenes de las cámaras de seguridad y algunos de los mensajes que se enviaron los detenidos tras la violación. EFE

mr/jgb