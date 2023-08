Rusia afirma haber derribado dos drones en Moscú, uno cerca de la casa de la directora de Russia Today

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este lunes del derribo de dos vehículos aéreos no tripulados en los suburbios de Moscú, uno de los cuales habría caído muy cerca del domicilio de la directora del canal de televisión Russia Today, Margarita Simonian, uno de los medios más próximos al Kremlin. El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha explicado que que como consecuencia de estos incidentes, el tráfico aéreo se ha visto interrumpido en los aeropuertos de Vnúkovo y Domodédovo. Al menos medio centenar de aviones no han podido tomar tierra en la capital rusa y han tenido que ser desviados a otros aeropuertos. El primero de estos drones fue detectado sobrevolando la región de Moscú y fue neutralizado mediante sistemas electrónicos, mientras que el segundo fue destruido por los sistemas de defensa aérea, cayendo en la ciudad de Istra. La responsable de la cadena ha publicado en sus redes sociales que el dron que ha sido alcanzado por las defensas aéreas rusas han caído cerca de su domicilio. "El dron que fue derribado en el distrito de Istra cayó en una calle cercana. Gracias a nuestra defensa aérea, no hubo bajas ni destrozos", ha agradecido. Las emisiones de Russia Today, uno de los principales órganos de difusión de la política del Kremlin, fueron sistemáticamente suspendidas en los países aliados de Ucrania durante las primeras semanas del conflicto. Su presencia también ha sido vetada en redes sociales como Twitter.