River Plate tropieza con Argentinos Juniors en el inicio de la Copa de la Liga

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- River Plate cayó este domingo por 3-2 como visitante ante Argentinos Juniors en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, que tuvo el viernes el debut triunfal de Boca Juniors por 3-1 ante Platense, con un gol del uruguayo Edinson Cavani, y una nueva caída de Independiente el sábado.

En la Zona 1, este domingo River Plate cayó por 3-2 en su visita a Argentinos Juniors y comenzó con el pie izquierdo su única competencia del semestre, luego de las eliminaciones en las Copas Libertadores, en octavos de final, y Argentina, en los 32avos de final.

Luciano Gondou, por duplicado y Marco Di Césare convirtieron los tantos del vencedor, mientras que Agustín Palavecino y Ezequiel Barco anotaron para el perdedor.

Argentinos quedó en lo más alto de este Grupo junto con Talleres, Colón, Instituto de Córdoba y Vélez Sarsfield.

El sábado, Independiente cayó como local por 0-1 ante Colón con el tanto del paraguayo Alberto Espínola, que derivó en la renuncia este domingo de Ricardo Zielinski como entrenador en una crisis institucional y deportiva profunda en la que está sumergida el Rojo con peligro de perder la categoría.

El viernes, con un equipo sin todos sus titulares preservados para el duelo de cuartos de final de Copa Libertadores ante Racing Club, Boca Juniors logró imponerse por 3-1 ante Platense con un tanto de Cavani y los restantes de los juveniles Exequiel Zeballos y Cristian Medina, mientras que Nicolás Morgantini descontó para el Calamar.

Con esta victoria, el Xeneize quedó como uno de los cuatro líderes de la Zona 2, al igual que Sarmiento, Belgrano y San Lorenzo, este último que el domingo venció por 0-1 a Lanús con un gol del paraguayo Adam Bareiro.

Por este mismo grupo, el viernes Racing Club igualó como visitante 1-1 con Unión en Santa Fe, también con un equipo alternativo para preservar los titulares para la serie ante Boca por Libertadores.

La primera jornada se completará este lunes con dos partidos: Huracán-Banfield y Newell’s Old Boys-Central Córdoba, mientras que Defensa y Justicia-Godoy Cruz fue retrogradado para el 11 de septiembre porque el elenco mendocino tuvo complicaciones para viajar por las condiciones climáticas del viernes último.

- Resultados de la 1a. jornada:

. Jueves 17/08: Belgrano 2-1 Estudiantes.

. Viernes 18/08: Unión 1-1 Racing Club y Boca Juniors 3-1 Platense.

. Sábado 19/08: Independiente 0-1 Colón, Gimnasia 0-3 Talleres, Vélez 1-0 Barracas Central.

. Domingo 20/08: Arsenal 0-1 Instituto, Rosario Central 0-0 Atlético Tucumán, Argentinos Juniors 3-2 River Plate, Sarmiento 2-0 Tigre y Lanús 0-1 San Lorenzo.

. Lunes 21/08: Huracán vs Banfield y Newell’s Old Boys vs Central Córdoba.

. Postergado para 11/09: Defensa y Justicia-Godoy Cruz. EFE

fca/cav