Queman libros escolares elaborados por el Gobierno de México por enseñar "comunismo" y "homosexualismo"

Un colectivo de padres de alumnos de un colegio situado en un municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ha apilado los nuevos libros escolares gratuitos elaborados por el Gobierno de México y le han prendido fuego al grito de que son el "diablo" y enseñan el "comunismo" y el "homosexualismo". Los padres de los alumnos de la escuela Benito Juárez, en la comunidad de San Antonio del Monte --una de las más pobladas de San Cristóbal, con unos 2.500 habitantes--, recabó firmas entre los vecinos de la localidad, con fuerte presencia de la comunidad indígena tzotzil, e incluso entre los docentes del resto. "Los padres de familia ya vieron y ya leyeron y pues no les convienen, no quieren", son algunas de las justificaciones de quienes han protagonizado esta quema de material escolar, el cual, afirman, pretende enseñar a los niños "comunismo" del "tipo zapatismo", según recoge el diario 'El Universal'. Los libros fueron rociados con combustible en las mismas cajas en las que habían sido transportados antes de prenderles fuego. Una de las personas allí presentes, al ver que el material didáctico tardaba en prender afirmó que al ser del "diablo", pues "no se queman tan rápido". Las imágenes de estos hechos han sido comentadas por el responsable de la elaboración de estos libros, Marx Arriaga Navarro, quien ha expresado su "profundo dolor" en la red social X por lo ocurrido. El material ha sido distribuido gracias al Ministerio de Educación de manera gratuita para el próximo curso escolar. "Yo en lugar de ellos '¡Que me maten como a este rosal de Mayo!'", dijo citando un extracto de 'Luces de Bohemia', obra del dramaturgo Ramón María del Valle-Inclán, al tiempo que citaba a algunos de las personas que más críticas han sido en relación a estos libros, como la candidata opositora Xóchitl Gálvez. En la última semana, varios estados mexicanos gobernados por la oposición han anunciado que frenarían el reparto de estos libros, entre ellos Chihuahua, Jalisco o Guanajuato, con el argumento de que este material está plagado de inexactitudes, condensa demasiado algunas asignaturas, o bien no siguen un plan de estudios definido, algo que rechaza el Gobierno. "Han sido elaborados por docentes y expertos", defendió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que también se ha burlado de quienes sostienen que el Gobierno pretende con estos libros adoctrinar a los niños en el comunismo o la ideología de género.