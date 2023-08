Olga Carmona, emocionante mensaje a su padre al enterarse de su fallecimiento tras la final del Mundial

Olga Carmona ha vivido este domingo el día más feliz de su vida, pero también el más triste. Tras marcar el gol que nos dio la victoria frente a Inglaterra en la final del Mundial Femenino de Fútbol, y que convirtió a las 'chicas de La Roja' en campeonas del Mundo, la jugadora del Real Madrid se enteraba de que su padre había fallecido dos días antes del partido. Una noticia que tanto su familia como la Real Federación Española de Fútbol prefirieron ocultarle para no influir en su estado de ánimo de cara al partido, y que Olga descubría poco después de levantar la copa, que casualmente dedicó a una de sus mejores amigas cuya madre había muerto recientemente. Sacando fuerzas de flaqueza, la futbolista ha reaparecido en redes sociales con un emotivo mensaje de despedida a su padre: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá" ha publicado en Twitter, junto a una imagen en la que mirando a la cámara, besa la medalla de campeona del mundo. En estos momentos la Selección Española está viajando desde Sydney a casa y será este lunes por la tarde cuando, acompañadas por sus familias y arropadas por la afición, celebren el Mundial en Madrid. Un momento agridulce para Olga, que se desconoce si estará junto al resto de sus compañeras o si, por el contrario, preferirá ausentarse de la celebración para estar a solas con su familia tras el fallecimiento de su padre, al que estaba muy unida.