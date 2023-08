Muere una mujer israelí y un hombre resulta herido tras un tiroteo al sur de Hebrón, en Cisjordania

Una mujer israelí de mediana edad ha muerto y un hombre ha resultado gravemente herido tras un tiroteo llevado a cabo por individuos armados no identificados contra un vehículo privado en un cruce cercano al sur de la localidad cisjordana de Hebrón. El servicio de ambulancias Magen David Adom ha certificado la muerte de la mujer, que ha fallecido poco después del tiroteo, mientras que el hombre, también de mediana edad, ha sido trasladado a un hospital en Beersheba en estado grave. El vehículo, en el que viajaba una menor de seis años que ha resultado ilesa, ha recibido numerosos impactos de bala. Según las primeras pesquisas, la mujer y la niña serían madre e hija, mientras que el hombre sería un conductor no relacionado con ellas. El vehículo de los sospechosos, que no tenía matrícula, se habría dado a la fuga. Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado ya una operación de búsqueda de los "terroristas" y han cerrado varias carreteras en el área, ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Esto se produce después de que un padre israelí y su hijo fallecieran el sábado tras un tiroteo perpetrado presuntamente a manos de un hombre palestino en la localidad de Huwara, en Cisjordania, mientras tenían su coche aparcado en un túnel de lavado.