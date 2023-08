Miguel Bosé y sus hijos, atracados a punta de pistola por ocho encapuchados en su casa de México

Mientras Nacho Palau reaparecía en televisión para hablar de las maravillosas vacaciones que ha pasado este verano en Mallorca con Miguel Bosé y sus hijos -dejando la puerta abierta a una hipotética reconciliación-, el artista sufría uno de los mayores sustos de su vida. Y es que tal y como han revelado varios medios de comunicación mexicanos, el cantante de 'Morena mía' fue asaltado por unos encapuchados a punta de pistola en la madrugada del viernes 18 de agosto en su mansión de 'Desierto de los leones' en el país azteca. Según adelanta 'TvNotas', Miguel estaba en ese momento en casa junto a sus hijos Diego y Tadeo, cuando alrededor de las 20:30 horas ocho individuos irrumpieron en su casa y sustrajeron dinero, joyas y diversos objetos de valor del cantante, entre los que se encuentran una camioneta con la que huyeron del lugar tras secuestrar a su chófer. "Miguel Bosé estaba descansando en la sala de su casa, viendo televisión. De repente, dice que el cantante vio algunas sombras por la ventana que da al patio. Entonces, entraron ocho personas con sudadera negra y cubrebocas. Comenzaron a gritarle cosas. Le dijeron que no se moviera, que les dijera dónde estaba el dinero. Desarmaron a un elemento de seguridad que se encontraba en la casa", informa el medio mexicano, que sostiene que los ladrones retuvieron en una habitación al artista, a sus hijos y a sus empleados mientras se hacían con el botín. Diego y Tadeo, de 11 años, estarían en la parte superior de la casa y al escuchar los gritos habrían bajado a ver qué pasaba, encontrándose con los encapuchados. Un momento en el que Bosé habría abrazado a los pequeños, tranquilizándoles. Afortunadamente, no habría que lamentar daños humanos, ya que tras sustraer joyas, dinero en efectivo y otros objetos personales, la banda habría abandonado la mansión en una camioneta propiedad del cantante. Un vehículo que ya habría sido recuperado, aunque las últimas informaciones apuntan a que Miguel todavía no ha denunciado el asalto a la policía, y por el momento no hay ningún detenido. Un atraco sobre el que tampoco se ha pronunciado públicamente, aunque este domingo -cuando supuestamente el suceso ya habría tenido lugar- compartía una imagen de lo más sonriente en Instagram presumiendo del color 'plata' que ha adquirido su pelo por el paso del tiempo. 'El programa del verano' se ha puesto en contacto con Nacho Palau, que ha reconocido que se enteró del asalto por los medios de comunicación y ha asegurado que a lo largo de este lunes intentará ponerse en contacto con Miguel para ver cómo se encuentran tanto él como sus hijos tras haber vivido el mayor susto de sus vidas.