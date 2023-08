María Pedraza confirma su relación con el actor Jason Fernández con unas reveladoras imágenes

Ya no hay ninguna duda. María Pedraza vuelve a estar enamorada. Tras su ruptura el pasado febrero con Álex González después de más de dos años de noviazgo, la actriz no tardaba en recuperar la ilusión de la mano del piloto de motociclismo Víctor López, con el que era pillada en abril de lo más acaramelada disfrutando de una escapada a Portugal coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Una relación que entonces daba sus primeros pasos, sobre la que la protagonista de 'Élite' nunca se pronunció públicamente y que habría llegado a su fin a principios de verano, aunque nada se sabía al respecto -por la discreción con la que María lleva su vida privada- hasta que hace una semana era sorprendida derrochando apasionados besos con uno de los actores más prometedores del momento, Jason Fernández por las calles de la capital. Una nueva pareja del verano que, por lo que parece, se consolida a pasos agigantados. Y es que dejando a un lado su habitual hermetismo en lo que a amores se refiere, la actriz ha publicado sus primeras imágenes con su nuevo amor durante una escapada a Ibiza cuyos detalles no ha dudado en compartir con sus 11 millones de seguidores en Instagram. Presumiendo de que su relación con Jason marcha a las mil maravillas, María ha presumido de su felicidad con un resumen de sus vacaciones en la isla pitiusa con un carrusel de fotografías en las que, aunque en un principio juega al misterio compartiendo tan solo el brazo y el cuerpo de su nuevo novio -sin mostrar su cara- a continuación confirma su historia de amor con una instantánea del actor de espaldas durante una cena al atardecer mirando al mar. Y por si quedase alguna duda, ha sido a través de un storie como hemos visto a la pareja, junta por primera vez, reflejada en el cristal de un coche. Unas imágenes que confirman que su incipiente historia de amor con Jason va ¡viento en popa a toda vela!