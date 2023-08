Lunes, 21 de agosto de 2023 (04.00 GMT)

GUATEMALA ELECCIONES

El académico Bernardo Arévalo de León gana la elección presidencial en Guatemala

Ciudad de Guatemala (EFE).- El académico de 64 años Bernardo Arévalo de León, de la agrupación política progresista Semilla, fue elegido este domingo como el nuevo presidente de Guatemala tras superar en las elecciones a la ex primera dama Sandra Torres Casanova. Escrutado el 90 % de los votos, Arévalo de León suma un total de 2,2 millones de papeletas a su favor, lo que representa el 59 % del total, mientras que Torres Casanova contabiliza 1,3 millones de sufragios recibidos (35 %).

La Presidencia se le escapa por tercera vez a Sandra Torres Casanova en Guatemala

Ciudad de Guatemala (EFE).- La ex primera dama guatemalteca Sandra Torres Casanova perdió este domingo, por tercera ocasión consecutiva, el balotaje rumbo a la presidencia de Guatemala, a la espera de confirmar si continuará o no dentro de la política en el país centroamericano. "La mente no me llega hasta ahí, el chip lo tengo hoy en otro lado", dijo Torres por la tarde, antes de que se divulgaran los resultados, cuando fue consultada por un periodista sobre su continuidad en la política en caso de perder los comicios, como finalmente sucedió.

ECUADOR ELECCIONES

Luisa González y Daniel Noboa se disputarán la Presidencia de Ecuador en la segunda vuelta

Quito (EFE).- La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa se disputarán la Presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, después de que el escrutinio de las elecciones les sitúe como los dos candidatos más votados. Con casi el 78 % de los votos escrutados, González ostentaba el 33,19 % de los votos y Noboa el 24,04 %, seguidos con el 16,37 % por el asesinado Fernando Villavicencio, al que sustituye Christian Zurita.

El "Sí" en el plebiscito contra explotación petrolera en Amazonía de Ecuador toma ventaja

Quito (EFE).- El "Sí" en el plebiscito que propone detener la explotación de petróleo del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos más importantes del país, situado en el amazónico Parque Nacional Yasuní, tomó una importante ventaja al avanzar el 25,82 por ciento del escrutinio. El "Sí" a esa consulta popular alcanzó el 58,37 % de votos, frente al 41,63 % del "No", de acuerdo a los datos preliminares del escrutinio oficial preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE).

UCRANIA GUERRA

Ucrania lanza un aluvión de drones en represalia por el brutal ataque ruso contra un teatro

Moscú/Kiev (EFE).- Ucrania lanzó un ataque con drones contra varios puntos de la retaguardia rusa, incluido Moscú, en represalia contra el bombardeo de Rusia de este sábado contra un teatro de la ciudad norteña de Chernígov, en el que murieron siete civiles y casi 150 resultaron heridos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había adelantado anoche que su ejército respondería adecuadamente al ataque ruso con misiles contra el centro de Chernígov, que tachó de "atentado terrorista".

Dinamarca y Países Bajos se comprometen a entregar cazas F-16 a Ucrania

Berlín (EFE).- Dinamarca entregará 19 cazas F-16 a Ucrania, seis de ellos a finales de este año, anunció la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tras reunirse en Copenhague con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenstki. Horas antes, el primer ministro interino de Países Bajos, Mark Rutte, confirmó también en presencia de Zelenski que su país entregará cazas F-16 a Ucrania “tan pronto como sea posible”, una vez finalizado el entrenamiento militar de pilotos ucranianos, aunque no especificó cuántos aparatos entregará. Antes de viajar hoy a Dinamarca y Países Bajos, Zelenski estuvo el sábado en Suecia para abordar con el primer ministro, Ulf Kristersson, la entrega de cazas "Gripen", que fabrica ese país, así como la producción en Ucrania de los vehículos blindados Cv-90s.

EEUU INCENDIOS

Maui ante la visita de Biden: Bajas expectativas y decepción por su silencio

Kihei (EE.UU.) (EFE).- Los vecinos de la isla hawaiana de Maui, reducida a cenizas tras los peores incendios en su historia, aguardan con bajas expectativas la visita mañana lunes del presidente de EE.UU., Joe Biden, cuyo silencio ha decepcionado a quienes veían en él a un líder empático. Según varios residentes de Maui con los que conversó EFE, la visita del presidente y la primera dama, Jill, ha generado escasa expectación y la sensación generalizada es de descontento.

HURACANES PACÍFICO

Tormenta tropical Hilary ingresa a territorio estadounidense trayendo intensas lluvias

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La tormenta tropical Hilary ingresó la tarde de este domingo a California (EE.UU), la primera que azota este territorio en 84 años, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), que emitió una alerta de “catastróficas inundaciones” debido a las intensas lluvias. Hilary, que tocó tierra a primeras horas de este domingo en Baja California (México), llegó al sur de California donde las lluvias de las bandas externas, que se dieron desde la madrugada, han provocado ya algunos cortes de energía, alerta de tornados y pequeñas inundaciones.

Baja California, al norte de México, resiente primeros efectos de tormenta tropical Hilary

Ciudad de México (EFE).- La península de Baja California resintió este domingo los primeros efectos de Hilary, que tocó tierra como huracán categoría 1 y horas después se degradó a tormenta tropical, y provocó daños en viviendas, inundaciones y suspensiones en el servicio eléctrico en diversos municipios, además de la muerte de una persona el sábado. De acuerdo con el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que realizó una primera revisión este domingo, se registraron las primeras afectaciones del meteoro en las comunidades costeras del Pacífico norte de Baja California Sur, donde cientos de viviendas fueron dañadas.

EEUU ELECCIONES

Expresidente Donald Trump confirma que no participará en los debates republicanos

Nueva York (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump (20017-2021) confirmó hoy que no participará en los debates de los aspirantes republicanos a la Casa Blanca, el primero de los cuales se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en Milwaukee. Trump acudió a su plataforma Truth Social para confirmar lo que ya se esperaba: que no estará en los debates entre el grupo de republicanos que buscan ser el candidato a la presidencia de su partido en las elecciones del próximo año.

BRICS CUMBRE

El presidente de Sudáfrica apoya la expansión de los BRICS antes de la cumbre del grupo

Johannesburgo (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, manifestó hoy su apoyo a la expansión del grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), antes del inicio de la XV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del bloque el próximo martes en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. "La XV Cumbre de los BRICS discutirá una serie de temas, incluido el importante tema de la posible expansión de la membresía de los BRICS. Más de veinte países han solicitado formalmente unirse a los BRICS y otros han expresado interés en formar parte de la familia BRICS", afirmó Ramaphosa en un discurso dirigido a la nación. EFE

HAITÍ CRISIS

Una delegación de Kenia llega a Haití para evaluar situación

Puerto Príncipe (EFE).- Una delegación de Kenia, el país que aceptó liderar una fuerza de paz internacional para ayudar a Haití a combatir la violencia, llegó este domingo a la empobrecida nación caribeña para evaluar la situación, que se sigue deteriorando. Así lo confirmó a EFE un miembro de la oficina de prensa del primer ministro, Ariel Henry, la máxima autoridad en Haití tras el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moise por un comando armado que asaltó su residencia privada.

