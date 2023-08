La autopsia de Edwin Arrieta desvela que murió degollado

Importante última hora sobre la investigación del asesinato de Edwin Arrieta a manos, presuntamente, de Daniel Sancho. Tres días después de que las autoridades tailandesas hiciesen público que ya sabían los resultados definitivos de la autopsia del cirujano colombiano, han dado a conocer el motivo de su muerte el pasado 2 de agosto. Y no falleció por una puñalada como se pensó en un principio tras la declaración en la que el hijo de Daniel Sancho confesó el crimen, sino que murió degollado según ha revelado el número 2 de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn. "Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", asegurado en declaraciones a la agencia Efe. Es decir, que aunque algunas de las partes desmembradas del cuerpo de Edwin Arrieta no han sido encontradas -entre ellas el torso, que confirmaría si Daniel dijo la verdad al confesar que le había apuñalado tras un forcejo al comunicarle su deseo de romper su relación para casarse con otra persona en Tailandia- los resultados de la autopsia ya son definitivos y afirman que el médico cirujano falleció degollado y que, cuando el chef español empezó presuntamente a cortarle el cuello, todavía estaba vivo.