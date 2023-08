Jesús Vázquez vuelve a la música versionando 'Bailar pegados' de Sergio Dalma

Tres décadas después de su primer y único disco hasta la fecha, Jesús Vázquez vuelve a cantar. El popular presentador, que en 1993 lanzó el álbum 'A dos milímetros escasos de tu boca', retorna al universo musical con una versión de 'Bailar pegados', el legendario tema de Sergio Dalma. Una canción que ha grabado con motivo de la nueva campaña de Jazztel y que ha vuelto a despertar en el comunicador "muchos y muy bonitos recuerdos". Vázquez se muestra entusiasmado ante el "divertido y fascinante" reto que ha supuesto reinterpretar 'Bailar pegados', tema que define como "un himno de este país". Una balada escrita y producida por Julio Seijas y Luis Gómez-Escolar con la que Sergio Dalma representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 1991, quedando en cuarta posición y convirtiendo a Dalma en una de las grandes estrellas de la canción romántica. Ahora, Jesús Vázquez cierra en cierta manera el círculo, ya que Dalma también hizo una versión del exitoso sencillo de Jesús Vázquez 'Y yo te besé' en 1995, con el lanzamiento del tema rebautizado para la campaña de Jazztel como 'Tan solo ahorrar no es ahorrar'. En esta nueva versión, Vázquez se ha acercado a la mítica balada intentando hacer suya la canción con "sus propios tonos y su propio registro" sin tratar de imitar "esa voz prodigiosa" y tan personal de Dalma. Para preparar esta versión ( https://www.youtube.com/watch?v=-xRRXXXo1ps ), recuerda que lo primero que hizo fue "escucharme muchas veces la canción original cantada por Sergio Dalma" para analizar e interiorizar "los matices y el tono". Después llegó el momento de conocer a todo el equipo con el que iba a reimaginar esta icónica balada romántica para la campaña de Jazztel. Especialmente importante fue el trabajo de preparación junto al productor, con el que se encontró antes incluso de comenzar las grabaciones para realizar una primera toma de contacto: "Fue para coger mis tonos, para ver mi registro, para ver por dónde me movía... para que el productor también supiera las indicaciones que podía darme y cómo encaminar luego la grabación del tema". "Cuando uno se mete en un estudio de grabación, hay que confiar en la gente que está al otro lado de la pecera y yo me puse en sus manos", asegura el presentador y cantante que lleva ya 14 años siendo imagen de Jazztel. MUCHOS Y BUENOS RECUERDOS Y, precisamente, volver al estudio ha sido lo que ha despertado en Jesús Vázquez grandes recuerdos de todo lo que vivió en Italia grabando 'A Dos Milímetros Escasos De Tu Boca', su álbum con el que alcanzó el sexto puesto en las listas de éxitos en España y un disco de oro. "Volver a entrar en un estudio de grabación me ha traído muchos recuerdos de cuando yo saqué al mercado mi primer y único disco hasta la fecha (...) hace más de treinta años que saqué el álbum y tengo recuerdos maravillosos de ese disco", rememora Vázquez, quien recuerda cómo ese jovencito cargado de "ilusión" viajó a Milán para pasar "horas y horas" grabando su primer álbum. "Me ha despertado recuerdos muy bonitos, me ha hecho sentir muy bien, la verdad", dice el presentador, que asegura que cuando Jazztel le propuso volver a cantar se lanzó de cabeza. "En todas estas campañas de publicidad que hemos llevado a cabo... he hecho ya casi de todo. Soy un tío muy lanzado y me encantan los retos y los desafíos. Siempre les estoy retando y cuando aparecieron con la idea de que volviera a cantar, no dudé ni un segundo en tirar para adelante", sentencia Vázquez, para quien este regreso, de momento puntual, a la música ha sido "una experiencia muy, muy gratificante en todos los sentidos". Y hasta tal punto ha sido así, que no descarta que esta incursión puntual con la versión de 'Bailar pegados' para Jazztel pueda dar lugar a nuevos proyectos musicales en el futuro. "La verdad, a estas alturas de mi vida volvería", afirma Vázquez, quien matiza que lo más importante a la hora de entrar a un estudio de grabación es "el trabajo, la técnica y una buena producción". "¿Por qué no? A mí me encanta la música y me encanta cantar, así que a lo mejor si me llaman a la puerta respondo", sentencia.