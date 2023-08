Italia bloquea el barco de rescate de la ONG Sea-Watch tras no acudir al puerto asignado

Las autoridades italianas han ordenado el bloqueo temporal del barco de rescate de la ONG alemana Sea-Watch como represalia por atracar en la isla de Lampedusa y no en el puerto inicialmente asignado para desembarcar a 72 migrantes y refugiados, pese a que desde la organización habían avisado de que no podían llegar tan lejos. Las autoridades de Italia ordenaron al 'Aurora' llevar a los migrantes al puerto de Trapani, en Sicilia. La jefa de la misión, Rebecca Berker, ha explicado en un comunicado que esto implicaba un día más de navegación y poner en riesgo la vida de las personas a bordo: "Simplemente, no teníamos otra opción que navegar hacia Lampedusa". La ONG ha explicado que el agua se estaba agotando a bordo, así como el combustible De hecho, una persona llegó a perder la consciencia y, según la ONG, las autoridades italianas llegaron a proponer al 'Aurora' que navegase hacia Túnez con tal de que no atracase en Lampedusa. El sábado, y ante la "situación extrema", Italia terminó autorizando la entrada, aunque con penalización de por medio. La Guardia Costera mantendrá 20 días bloqueado el barco y Sea Watch se enfrenta a una multa que puede alcanzar los 10.000 euros, en virtud de una reforma impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni y que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por las ONG de rescate. Más de 2.000 migrantes han perdido la vida en lo que va de año en la zona central del Mediterráneo, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para la portavoz de Sea-Watch, Giulia Messmer, "Europa está creando una trampa mortal en sus fronteras" e Italia lleva a cabo "una cruel partida política de ajedrez". El Ejecutivo italiano, por su parte, defiende su derecho a adoptar medidas para frenar el flujo migratorio, para lo cual apela también a la solidaridad europa. El Ministerio del Interior estima que más de 100.000 personas han llegado a las costas de Italia desde el 1 de enero.