Iceta insta a Rubiales a "dar explicaciones y pedir excusas" por el beso a Hermoso: "Me parece inaceptable"

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha instado este lunes al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a "dar explicaciones y pedir excusas" tras el beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial, algo que considera "inaceptable". "Me parece inaceptable y ayer fue un acontecimiento deportivo, pero también vivimos un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres. Hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones", ha explicado el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press a RNE. Para Iceta --quien ha apuntado que, pese a estar presente en el estadio, no vio ese beso en el momento, sino luego posteriormente en redes sociales--, el besar en los labios a una jugadora para felicitarla es "inaceptable" porque "todos merecemos un respeto". Al ser preguntado respecto a una posible dimisión de Rubiales, ha remarcado que "lo primero que hay que hacer es dar explicaciones y presentar excusas". "Eso es lo lógico y lo razonable, porque el momento de Sidney fue un momento de muchas emociones: precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos", ha señalado. Iceta ha reiterado que se "está dando un mensaje a la sociedad y el mensaje es igualdad de derechos y respeto". "Y por lo tanto hay que evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia, de que el que manda fuerza un beso", ha criticado. El ministro ha insistido en que ahora le gustaría "escuchar las explicaciones" del presidente de la Federación de Fútbol y que también "pida excusas". "Probablemente cuando él vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente", ha concluido. En cuanto al triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol femenino, Iceta ha celebrado que probablemente sirva para seguir abriendo puertas. "Si no sirve una victoria así, ¿qué serviría? ¿Cuándo íbamos a tener la conciencia colectiva de que estamos frente a unas deportistas de primerísima categoría?", ha preguntado. Además, ha reclamado a los aficionados acudir más a los estadios para apoyar a las deportistas. "Se merecen nuestro respeto y nuestro apoyo en pie de igualdad y eso quiere decir que tenemos que ir más a los estadios, que tenemos que seguir más todas las competiciones y que tenemos que retransmitirlas en pie de igualdad", ha afirmado.