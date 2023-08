HRW denuncia asesinatos masivos de migrantes por parte de agentes fronterizos saudíes

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que los agentes fronterizos de Arabia Saudí estarían cometiendo asesinatos masivos de migrantes cerca de la frontera con Yemen, mientras que las autoridades saudíes invierten millones de euros para lavar su imagen. HRW ha indicado, en un informe titulado 'Dispararon contra nosotros como la lluvia: Asesinatos masivos de migrantes etíopes en Arabia Saudí en la frontera con Yemen', que los guardias saudíes han matado a varios cientos de migrantes y solicitantes de asilo etíopes que trataron de cruzar dicha frontera entre marzo de 2022 y junio de 2023. Según recoge la ONG, que ha entrevistado a alrededor de medio centenar de personas y ha analizado documentos audiovisuales, los agentes han usado armas explosivas y han disparado contra migrantes, en lo que parece un patrón generalizado y sistemático que incluye a mujeres y menores de edad. "Los funcionarios saudíes están matando a cientos de migrantes y solicitantes de asilo en esta zona fronteriza remota fuera de la vista del resto del mundo", ha declarado la investigadora para los derechos de los migrantes y refugiados Nadia Hardman. Asimismo, ha subrayado que, aunque ha documentado este tipo de muertes desde 2014, parece haber una escalada tanto en el número como en la forma de los asesinatos selectivos, puesto que en el país viven unos 750.000 etíopes, que han huido de su lugar de origen por razones económicas o abusos de Derechos Humanos. La ONG indica que todos describen escenas de horror: cuerpos de mujeres, hombres y niños esparcidos por el paisaje montañoso gravemente heridos, ya muertos y desmembrados. "Hay algunas personas que no puedes identificar porque sus cuerpos están tirados por todos lados. Algunas personas fueron partidas por la mitad", ha declarado un testigo. HRW ha investigado videos publicados en las redes sociales y enviados a la organización, que han sido verificados y geolocalizados, mostrando personas muertas y heridas en senderos. En este sentido, ha solicitado a Riad a "revocar de inmediato y con urgencia cualquier política, ya sea explícita o de facto, de usar fuerza letal contra migrantes y solicitantes de asilo", mientras que ha instado al Gobierno a investigar y enjuiciar al personal de seguridad responsable de homicidios ilegítimos, heridas y torturas en la frontera. "Los guardias fronterizos saudíes sabían o deberían haber sabido que estaban disparando contra civiles desarmados. Si no hay justicia por lo que parecen ser delitos graves contra los migrantes y solicitantes de asilo etíopes, solo se generarán más asesinatos y abusos", ha manifestado Hardman. Así, ha señalado que los países interesados deberían presionar para que se rindan cuentas: "Gastar miles de millones comprando golf profesional, clubes de fútbol y grandes eventos de entretenimiento para mejorar la imagen de Arabia Saudita no debería desviar la atención de estos crímenes horrendos".