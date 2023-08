Google empezará a eliminar cuentas inactivas el 1 de diciembre

Google empezará a eliminar las cuentas que lleven dos inactivas el próximo 1 de diciembre, una fecha que confirma ahora después de anticipar estos planes en mayo y que sigue a la implementación de este cambio este fin de semana. La compañía tecnológica ha modificado el periodo de inactividad de una cuenta a dos años, lo que significa que si un usuario ha pasado dicho tiempo sin acceder ni usar su cuenta, podrá ser eliminada, así como los datos que contenga. Esta medida se notificó en mayo, cuando Google explicó que una cuenta que no se ha utilizado durante un período prolongado es más probable que se vea comprometida, puesto que cabe la posibilidad de que sus propietarios no hayan instalado la autenticación en dos factores. Este sábado ha confirmado que ya ha implementado este cambio y ha confirmado la fecha en la que empezará a eliminar cuentas inactivas: el 1 de diciembre de 2023, como detalla en el correo informativo que ha enviado a los usuarios de cuentas de Google. "Este cambio se aplicará a cualquier cuenta de Google inactiva; es decir, una cuenta que lleve dos años sin utilizarse o sin que se haya iniciado sesión en ella", reitera la compañía tecnología. Sin embargo, también refiere una serie de excepciones, como que solo se centrará en las de usuario y no afectará a las de empresas ni instituciones educativas. Tampoco eliminará aquellas cuentas inactivas "con canales, vídeos o comentarios de YouTube", ni las que tengan una tarjeta regalo con saldo o una aplicación publicada en una tienda de 'apps' como Play Store. MANTENER UNA CUENTA DE GOOGLE ACTIVA Google, no obstante, aconseja iniciar sesión en la cuenta al menos una vez cada dos años para no perderla, ya que de esta forma se considerará activa. Una vez iniciada la sesión, indica que acciones como leer o enviar un correo electrónico, usar Google Drive, ver un vídeo de YouTube, compartir un foto, descargar una aplicación, realizar una búsqueda en Google o iniciar sesión en un servicio de terceros, ayudan a mantener el estado de 'cuenta activa'.