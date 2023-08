El Rey viajará a Tenerife "en cuanto sea posible" y no distraiga en la lucha contra el fuego

El Rey ha aprovechado su audiencia con la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, para interesarse por las últimas novedades del incendio de Tenerife y le ha prometido que viajará a la zona "en cuanto sea posible" y siempre que su visita no distraiga efectivos en la lucha contra el fuego. Así lo ha explicado la diputada canaria en rueda de prensa, desvelando que en la entrevista en Zarzuela han hablado "muchos minutos" de la situación del incendio de Tenerife y que el Rey le ha trasladado "su enorme preocupación" por el suceso, así como toda la solidaridad a los afectados. Según ha relatado, el jefe del Estado desea desplazarse a Tenerife para acompañar en su "dolor y su tristeza" a "la gente de la isla que ha sido desalojada por un fuego sin control" que "no da tregua". La visita se hará "lo antes posible", pero cuando "no suponga de ninguna manera una distracción para todos esos medios y esa logística que en este momento tiene que estar volcada en el fuego". "Y en cuanto esto sea posible, se trasladará", ha garantizado. A su juicio, el interés del Rey ante esta "situación trágica y dramática" es "muy importante" para los canarios: "Vuelve a estar cerca de las tragedias de Canarias, como ya estuvo en el caso de La Palma, del volcán --ha dicho--. Y es muy importante para nosotros, claro que sí, saber que conoce, que tiene la información del último minuto y que quiere estar allí, que está con nosotras".