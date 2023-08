El lateral del FC Barcelona Sergiño Dest se marcha cedido al PSV Eindhoven con opción de compra

El lateral del FC Barcelona Sergiño Dest se marcha cedido por una temporada al PSV Eindhoven neerlandés, club que además se reserva una opción de compra cuando finalice la presente temporada, según un comunicado emitido por el conjunto azulgrana. "El FC Barcelona y el PSV Eindhoven han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Sergiño Dest hasta el 30 de junio de 2024. El club neerlandés tiene una opción de compra. El FC Barcelona se reserva un porcentaje de una futura venta del jugador", avanzó la entidad en su página web. Así, el lateral internacional con Estados Unidos, de 22 años y que no entra en los planes de Xavi Hernández, vivirá su segunda temporada consecutiva como cedido, después de militar en el AC Milan en la 2022-2023, participando en 14 encuentros. Como culé ha disputado un total de 72 partidos, 56 de ellos como titular, marcando 3 goles en las dos temporadas que ha formado parte del primer equipo blaugrana. Tras su aventura italiana, ahora regresa a la Erediviese, después de haberse formado en el Ajax, siendo miembro de la primera plantilla del 2019 al 2021. "El PSV trabajó conmigo todos los días y eso me dio muy buenas sensaciones. Además, creo que el estilo de juego realmente me sienta bien. Regresaré a los Países Bajos como el mismo tipo de futbolista, pero con mucha más experiencia y, con suerte, con un mayor rendimiento. No puedo esperar a mi debut", valoró el jugador en declaraciones publicadas por el PSV.