El Banco Central de Sudáfrica pone fin al caso contra el presidente por violación de leyes anticorrupción

El Banco de la Reserva de Sudáfrica ha anunciado este lunes que pone fin al caso contra el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que había estado bajo investigación por haber violado presuntamente la Constitución tras ocultar alrededor de 580.000 dólares (cerca de 546.000 euros) en un sofá de su granja. El Banco de la Reserva de Sudáfrica ha llegado a esta conclusión después de un año de investigación, ya que Arthur Fraser, exjefe de Inteligencia, presentó cargos en su contra el 1 de junio de 2022, pese a que el presidente negó cualquier tipo de acto ilegal y defendió que ese dinero deriva de la venta de productos de caza. En el informe final, las autoridades no han podido encontrar ninguna irregularidad por parte del mandatario, considerando que no tenía ninguna obligación legal de haber declarado la moneda extranjera bajo las normas de control de divisa. La oposición se ha unido para condenar las conclusiones del banco, considerando que esta "declaración del Banco de la Reserva plantea dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas", informa el medio 'Times Live'. Inicialmente, Ramaphosa sólo había denunciado el robo, no el dinero robado. Durante la investigación se había contradicho sobre el origen del dinero. Finalmente admitió haber recibido alrededor de medio millón de dólares en efectivo en 2019 mediante la venta de 20 búfalos a un empresario sudanés. Ramaphosa, que había centrado su discurso en la lucha contra la corrupción tras su llegada a la Presidencia, vio a principios de mayo respaldada su aspiración a ser candidato del ANC para las elecciones de 2024, después de que uno de sus aliados revalidara su cargo de líder del partido en la provincia de Cabo Oriental. El mandatario accedió al poder tras la salida de la Presidencia de Jacob Zuma en medio de numerosos escándalos de corrupción, por lo que prometió actuar firmemente contra las prácticas corruptas. Zuma fue condenado en junio a 15 meses de cárcel por desacato por negarse a testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato, lo que derivó en una oleada de protestas en el país que derivó en unos enfrentamientos y disturbios que se saldaron con varios cientos de muertos.