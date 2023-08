Ecuador elige a Luisa González, Daniel Noboa para segunda vuelta

(Bloomberg) -- La contienda presidencial de Ecuador se decidirá en una segunda vuelta en octubre entre la candidata socialista Luisa González y el empresario Daniel Noboa, brindando visiones contrastantes sobre cómo traer prosperidad a un país devastado por la violencia.

González, de 45 años, lideró un campo de ocho candidatos el domingo con alrededor del 33% de los votos con dos tercios de las papeletas contadas a las 9:30 pm hora local, según la autoridad electoral de la nación. Eso estuvo por debajo del nivel necesario para ganar en primera vuelta contra los otros siete candidatos. Noboa, de 35 años, ocupaba sólidamente el segundo lugar con más del 24%. Todos los demás rivales cedieron.

Noboa se convierte inmediatamente en el favorito para ganar en octubre, ya que es más probable que los partidarios de otros candidatos lo elijan antes que a González, dijo Ruth Hidalgo, decana de ciencias políticas de la Universidad de las Américas de Ecuador. Si bien la afiliación de González con el expresidente Rafael Correa le dio la base de apoyo que necesitaba para ganar la primera vuelta, tendrá que ganarse a otros votantes con menos buenos recuerdos de su tiempo tumultuoso en la presidencia.

La elección anticipada fue provocada por el acto del presidente Guillermo Lasso de cerrar el Congreso a fines de mayo en medio de un intento de juicio político encabezado por el partido Revolución Ciudadana, por el cual González ocupaba un escaño. La segunda vuelta está fijada para el 15 de octubre ya que ningún candidato obtuvo más del 50% de los votos, o el 40% con una ventaja de más de 10 puntos porcentuales.

La violencia y la anarquía ya eran temas importantes en la breve campaña, pero se convirtieron en el centro de atención después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, asesinado a tiros cuando salía de un evento en Quito el 9 de agosto. Homicidios y violencia politica en la nación sudamericana la ha convertido en una de las más peligrosas del mundo. Todos los candidatos se habían comprometido a combatir el crimen.

Villavicencio fue asesinado tan cerca de las elecciones que su nombre no pudo ser sustituido en la boleta electoral por su reemplazo, Christian Zurita, quien cedió cuando el resultado quedó claro. Los retornos electorales lo tenían en tercer lugar con el 16% de los votos.

“Tuvimos apenas un día de campaña”, dijo Zurita en el mitin de su partido.

Quien gane en octubre solo será presidente durante un año y medio antes de que se celebren elecciones ordinarias. Eso significa que él o ella tendrá que impresionar rápidamente a los votantes para tener la oportunidad de un mandato completo.

González, una exasistente de Correa, se postuló en una plataforma de nostalgia por la década récord en la que estuvo en el poder, durante la cual los altos precios del petróleo y los préstamos de China impulsaron un aumento popular en el gasto público. Por tercera vez consecutiva desde 2016, el correísmo, como se conoce al movimiento de libre gasto pero socialmente conservador del mentor de González, no logró obtener apoyo más allá de su base principal y ganó las elecciones en la primera vuelta.

“Hemos visto que el país ya no se conforma con que le digan que solo te voy a dar una cosa, solo te voy a dar seguridad. No, este país debe pedir todo, debe pedir las mejores condiciones”, dijo González en una conferencia de prensa, sin el chaleco antibalas que había sido un costumbre de los candidatos en la campaña electoral.

Magnate del banano

Noboa, un empresario conservador de Guayaquil y exdiputado, proviene de una familia con fuertes lazos con el mundo de negocios. En particular, su padre, Álvaro Noboa, un magnate bananero, se postuló para la presidencia un récord de seis veces y llegó a la segunda vuelta tres veces, la última contra el propio Correa en 2006, pero nunca ganó. Su madre, Anabella Azin, también es exdiputada.

“Han vencido todas las personas que quieren un cambio”, dijo Noboa en declaraciones televisadas desde la sede de su campaña en Guayaquil. “Primero el joven que está poniendo su esperanza en que tenga un cupo universitario en que tenga un empleo. Pero la familia en que tenga seguridad en su barrio también. Los adultos mayores que tengan una pensión digna. Asimismo el empresario que tiene la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o sin una banca que lo ahorque.”

Al igual que Correa, González es una socialista que favorece los programas gubernamentales y el gasto para ayudar a los pobres. Noboa es más favorable al mercado y quiere fomentar la inversión privada para impulsar la economía. Ninguno se destacó como el más duro contra el crimen en el campo: Jan Topic, un ex soldado, prometió tomar medidas enérgicas contra las bandas criminales, y Otto Sonnenholzner se comprometió a indultar a los policías que maten en el trabajo.

Si bien el partido de Correa lideró inmediatamente las encuestas y resurgió en las elecciones locales de febrero, Noboa estuvo detrás de la mayoría de los demás candidatos en las encuestas durante la mayor parte de la contienda. Dos días antes del asesinato de Villavicencio, ocupaba el sexto lugar con el 3,7% de los votos en una encuesta de Comunicaliza. Comenzó a aumentar en los días posteriores a un debate presidencial el 13 de agosto.

El camino de Noboa hacia la segunda vuelta tuvo algunos obstáculos. Como legislador en septiembre de 2022, encabezó una delegación del Congreso a Moscú que dijo que pagó él mismo, socavando la política exterior de Ecuador, que se ha puesto del lado de Ucrania después de que Rusia la invadiera.

Su campaña afirmó que fue blanco de un tiroteo durante un mitin el 17 de agosto, pero la policía negó que el tiroteo en el violento suburbio de Duran en Guayaquil lo tuviera como objetivo.

Seguridad Pesada

Los candidatos estuvieron fuertemente protegidos durante la elección y varios usaron chalecos antibalas. Zurita estaba cubierto por una manta antibalas mientras emitía su voto.

A pesar de la realidad violenta de Ecuador, no se reportaron incidentes de seguridad importantes durante la jornada electoral. Los ecuatorianos en el exterior tuvieron algunos problemas técnicos con el sistema de votación para expatriados, dijo la Cancillería.

