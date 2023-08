China mapea 300 metros de estratos ocultos en el subsuelo lunar

La misión lunar Chang'e 4 de China ha permitido visualizar el pastel de capas de las estructuras que comprenden los 300 metros superiores de la superficie de la luna con más detalle que nunca. Sus resultados, publicados en el Journal of Geophysical Research: Planets, revelan miles de millones de años de historia lunar previamente oculta. El rover que viajó a bordo de Chang'e-4, llamado Yutu-2, está equipado con una tecnología llamada Lunar Penetrating Radar (LPR). Este dispositivo permite que el rover envíe señales de radio a las profundidades de la superficie de la luna, dijo a WordsSideKick.com el autor principal del estudio, Jianqing Feng, investigador astrogeológico del Instituto de Ciencias Planetarias en Tucson, Arizona. "Luego, escucha los ecos bailando", agregó, citado por Live Science. Los científicos pueden usar esos "ecos" u ondas de radio que rebotan en las estructuras subterráneas para crear un mapa del subsuelo lunar. En 2020, los científicos utilizaron el LPR de Yutu-2 para mapear los 40 metros superiores de la superficie de la luna, pero hasta ahora no habían profundizado más. Estos nuevos datos sugieren que los 40 metros superiores de la superficie lunar están formados por múltiples capas de polvo, tierra y rocas rotas, dijo Feng. Oculto dentro de estos materiales había un cráter, formado cuando un objeto grande se estrelló contra la luna. Feng y sus colegas plantearon la hipótesis de que los escombros que rodeaban esta formación eran eyecciones: escombros del impacto. Más abajo, los científicos descubrieron cinco capas distintas de lava lunar que se filtraron por el paisaje hace miles de millones de años. Los científicos creen que nuestra luna se formó hace 4.510 millones de años, no mucho después del propio sistema solar, cuando un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra y desprendió un trozo de nuestro planeta. Luego, la luna continuó siendo bombardeada por objetos del espacio durante aproximadamente 200 millones. años. Algunos impactos agrietaron la superficie de la luna. Al igual que la Tierra, el manto de la luna en ese momento contenía bolsas de material fundido llamado magma, que se filtraron a través de las grietas recién formadas en una serie de erupciones volcánicas, dijo Feng. Los nuevos datos de Chang'e-4 muestran que el proceso se ralentiza con el tiempo: Feng y sus colegas descubrieron que las capas de roca volcánica se adelgazaban a medida que se acercaban a la superficie de la luna. Esto sugiere que fluyó menos lava en erupciones posteriores en comparación con las anteriores. "La luna se estaba enfriando lentamente y se estaba quedando sin vapor en su etapa volcánica posterior", dijo Feng. "Su energía se debilitó con el tiempo". Se cree que la actividad volcánica en la Luna se extinguió hace unos 1.000 millones de años (aunque los científicos han descubierto alguna evidencia de actividad volcánica más reciente hace tan solo 100 millones de años). Por esta razón, la luna a menudo se considera "geológicamente muerta". Sin embargo, todavía podría haber magma en las profundidades de la superficie lunar, dijo Feng.