Borrell avanza un encuentro "de alto nivel" sobre la paz en Ucrania, "probablemente" para finales de septiembre

El Alto Representante de la UE para Política Exterior y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha avanzado que "se trabaja" en un encuentro "de alto nivel" sobre la paz en Ucrania que "probablemente" se celebrará durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre. Este nuevo encuentro se celebrará tras la reunión que tuvo lugar a principios de agosto en Yedá (Arabia Saudí), con la participación de "más de 40 países", incluyendo China, y que, según ha destacado Borrell, fue "otro paso de Ucrania para conseguir que la comunidad internacional haga presión sobre Rusia para que la guerra se pare". "Solo Rusia la puede parar, Rusia la empezó y Rusia la tiene que terminar", ha afirmado este lunes Borrell en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Magdalena de Santander con motivo del inicio de una nueva edición del curso '¿Quo Vadis Europa?' que se celebra dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Allí ha insistido en que la UE "va a seguir apoyando a Ucrania". F-16: LA UE "SEGURAMENTE" FINANCIARÁ PARTE DEL COSTE Borrell también se ha referido, a preguntas de los periodistas, sobre el envío de aviones de combate F-16 para Ucrania una vez que hace solo unos días se ha conocido que Estados Unidos había dado luz verde para que Dinamarca y Países Bajos puedan enviar cazas F-16 a Ucrania. Ha aclarado que ese envío no llega fruto de un acuerdo con la UE, sino que "son decisiones bilaterales de varios países que han formado un grupo para coordinar su acción". En cambio, sí ha dicho que la UE lo que "seguramente hará" será, si los países promotores lo piden, financiar "una parte" del coste. Borrell ha confiado en que esos aviones puedan "serle de apoyo" al país presidido por Volodímir Zelenski, aunque ha reconocido que, "por desgracia", los F-16 "no van a poder ser usados muy pronto" ya que antes hay que entrenar a los pilotos y eso supone una "tarea larga". "Pero cuando antes se empiece mejor", ha afirmado. Ha recordado que Ucrania llevaba reclamando "mucho tiempo" ese apoyo aéreo. Y es que ha señalado que el país tiene un "hándicap" de "no disponer de soporte aéreo y misiles de largo alcance" que, a su juicio, "serían muy necesarios" para impedir que Rusia siga bombardeando ciudades ucranianas sin que el país de Zelenski tenga capacidad de respuesta por esos medios. El Alto Representante ha vuelto a acusar a Rusia de llevar a cabo "todos los días" ataques con drones sobre territorio ucraniano "buscando objetivos civiles", lamentando los "mortíferos" ataques de los últimos días dirigidos contra la población ucraniana e infraestructuras civiles, como son los puertos. En cuanto a la situación del frente, Borrell ha explicado que las líneas están "más bien estáticas, con pequeñas ganancias de terreno de un lado u otro" y ha subrayado que el hecho de que el terreno esté "altamente minado hace muy difícil una ofensiva frontal". Aunque todo el frente está "activo", ha apuntado que no ha habido ninguna ruptura del frente de manera clara en ninguna posición.