Zelenski anuncia que recibirá al menos 42 aviones de combate F-16 tras el acuerdo con Países Bajos y Dinamarca

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este domingo que su país recibirá al menos 42 aviones de combate F-16 tras el acuerdo alcanzado con Dinamarca y Países Bajos que estipula, con el beneplácito de Estados Unidos, la entrega de estos aviones cuando termine el entrenamiento de pilotos de combate ucranianos. Acompañado del primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, el presidente de Ucrania ha celebrado este domingo en la ciudad holandesa de Eindhoven un acuerdo que representa "otro paso para fortalecer el escudo aéreo de Ucrania: los F-16", ha aplaudido Zelenski en un mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter. "El primer ministro Mark Rutte y hemos llegado a un acuerdo sobre el número de F-16 que serán transferidos a Ucrania una vez que nuestros pilotos e ingenieros hayan completado su entrenamiento: 42 jets, y esto es solo el principio", ha ratificado el presidente ucraniano. "Estos aviones de combate serán empleados para alejar a los terroristas (Rusia) de las ciudades y pueblos de Ucrania", ha añadido el mandatario, "y esto es solo el principio", ha zanjado. En su rueda de prensa previa, Rutte había eludido dar un número exacto de aparatos, si bien recordó que el país tenía previsto renovar el año que viene su arsenal aéreo con el reemplazo de 42 aviones F-16 con aviones F-35 estadounidenses. "La mayoría de ellos irán a Ucrania, ahora que EEUU ha dado su permiso", según ha hecho saber el primer ministro en declaraciones recogidas por la cadena NRC. Los cazas F-16 son una de las peticiones recurrentes del presidente ucraniano con vistas a una contraofensiva ya en marcha para expulsar a las fuerzas rusas de las zonas ocupadas en el este y el sur de Ucrania. Sin embargo, se ha topado con el recelo occidental y una batería de retrasos. Kiev ya asume públicamente que no recibirá los cazas al menos hasta el próximo año. "Es obvio que no podremos defender Ucrania este otoño e invierno con los F-16", declaró esta semana un portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat, en una entrevista a la televisión ucraniana. Ignat cree no obstante que sí ha habido progresos en lo que se refiere a la formación de personal ucraniano, ya que espera que comience "en el futuro cercano".