Una magistrada del Tribunal Supremo Electoral considera dimitir el martes tras denunciar amenazas

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) Blanca Alfaro, ha anunciado este domingo que está considerando seriamente presentar su dimisión el próximo martes tras denunciar amenazas previas contra ella, el magistrado Gabriel Aguilera y sus respectivas familias. Alfaro, que denunció el año pasado sobornos del presidente saliente Alejandro Giammattei a miembros del TSE, ha hecho este anuncio precisamente durante la jornada que decidirá al sustituto del mandatario entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La magistrada, según una información de fuentes del periodico 'El Faro' y del diario estadounidense 'The New York Times', denunció en marzo de 2022 ante responsables de la Embajada de EEUU que ella y el resto de miembros del pleno habían recibido, desde finales del año anterior, sobornos de Giammattei. Alfaro aseguró a los funcionarios que se limitó a recoger una cantidad de 50.000 quetzales (unos 6.000 euros) que procedió a enseñarles durante el encuentro y explicó que no había acudido a la Fiscalía dado que estaba controlada en ese momento por la fiscal Consuelo Porras, aliada del mandatario. "No renuncié antes porque era el momento de cumplir con el país y terminar esta elección", indicó Alfaro esta tarde ante los medios mientras que la Misión de Observación Electoral (MOE-Gt), un consorcio de siete organizaciones de sociedad civil independientes ha condenado las amenazas contra la magistrada. "Mi función llega a esta elección, para eso me eligieron. A partir del día martes, estoy considerando presentar al Congreso de la República (su renuncia) y someterme a cualquier juicio que esté en investigación como una ciudadana común y corriente", ha añadido. El magistrado Aguilera compareció después ante los medios para señalar que la decisión de la magistrada tiene carácter personal y que su intención es la de seguir desempeñando su labor.