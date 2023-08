(Previa) El Rayo quiere asentarse en la zona alta en Granada

El Rayo Vallecano tratará de asentarse este lunes en la parte alta de la clasificación de LaLiga EA Sports en su visita al Granada (21.30 horas), en una jornada en la que Deportivo Alavés y Sevilla pugnan en Mendizorrotza (19.00 horas) por su primera victoria de la temporada. En el Nuevo Los Cármenes, el conjunto granadinista afronta su primer partido en casa en la temporada de su regreso a Primera después de caer en su estreno en la máxima categoría ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano (3-1). Ahora, Paco López deberá decidir si mantiene la defensa de cinco con la que formó en la capital española o si apuesta por una zaga de cuatro. Para ello no podrá contar con Jesús Vallejo ni con Raúl Torrente, con molestias, ni con el apartado Shon Weissman, a los que se unirá el delantero Samu Omorodion, que abandonará la disciplina nazarí. Enfrente, el Rayo espera refrendar las buenas sensaciones de su inicio, en el que venció al Almería en el Power Horse Stadium (0-2) con los tantos de Isi y de Randy Nteka, ambos desde el punto de penalti, antes de la media hora. Tanto Radamel Falcao como Raúl de Tomás estarán disponibles para Francisco; el colombiano ya está recuperado de la caída sufrida durante el entrenamiento, y el madrileño debutará previsiblemente esta jornada tras perderse la primera por molestias musculares. En Mendizorrotza, Deportivo Alavés y Sevilla lucharán por su primer triunfo liguero del curso después de perder ambos en su debut. Los de Luis García Plaza sucumbieron ante el Cádiz y ahora espera aferrarse a su fortín para empezar a sumar de tres en tres. El conjunto nervionense, que el domingo reforzaba su portería con el fichaje del noruego Örjan Nyland, también cedió en su primer partido ante el Valencia, en el que consiguió igualar con un gol de En-Nesyri antes de que la expulsión de Loïc Badé y el tanto de Javi Guerra terminasen por condenarle (1-2). Los locales tendrán la única ausencia de Giuliano Simeone, mientras que el cuadro andaluz no podrá disponer del sancionado Badé ni de los lesionados Tanguy Nianzou y Alfonso Pastor y se mantiene pendiente de los tocados Gonzalo Montiel, Adnan Januzaj y Marcao. --PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS. Deportivo Alavés - Sevilla. Cuadra Fernández (C. Balear) 19.00. Granada - Rayo Vallecano. González Fuertes (C. Asturiano) 21.30.