Muere ahogado un bombero al intentar salvar a un cordero que cayó a un río crecido por la lluvia en Chile

Un bombero ha perdido la vida este sábado al intentar rescatar a un cordero que había caído al río Cayucupil, en la región chilena de Biobío, convirtiéndose en la primera víctima mortal del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur Chile. La víctima es Joaquín Peña Maril, de 23 años, voluntario de la Quinta Compañía de Cayucupil, que acudió al lugar cuando dieron el aviso y terminó siendo arrastrado por la corriente del río, que había crecido producto de las últimas lluvias, ha informado la agencia chilena Aton. El hecho ocurrió en torno a las 18.00 horas (hora local). Tras poner a salvo al cordero, el joven bombero no pudo salir del agua y miembros del equipo subactuático del cuerpo de Bomberos de Cañete tuvieron que intervenir para sacarlo. El voluntario permaneció bajo el agua durante varios minutos y fue inmediatamente trasladado al Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, donde finalmente murió. El superintendente de Bomberos de Cañete, Walter Bocaz, ha señalado que se le practicaron todas las maniobras de reanimación, pero que no hubo forma de sacarlo del paro cardiaco. El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, ha expresado sus condolencias, indicando que "es un voluntario más de los héroes de Chile y de nuestra provincia, que va siempre al rescate cuando estamos viviendo situaciones complejas. En este caso, también este voluntario acudiendo a la protección de los animales que son parte de nuestra vida y de la naturaleza. Nuestra solidaridad y nuestro pésame al Cuerpo de Bomberos de Cañete, y en particular a la Quinta Compañía de Cayucupil". EMERGENCIA PREVENTIVA POR LLUVIAS Las fuertes lluvias que afectan a la zona centro-sur de Chile como resultado del sistema frontal que sacude el país ha llevado al Gobierno a decretar la situación de Emergencia Preventiva, según el diario chileno 'La Tercera'. La declaración de Emergencia Preventiva, ha explicado Tohá, que es un paso anterior al Estado de Catástrofe y la medida se ha tomado para movilizar con mayor agilidad los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia. Antes del incidente, la ministra de Interior, Carolina Tohá, había recalcado que "no ha habido mayores daños, solo situaciones menores" y que hasta el momento, el sistema frontal se estaba comportando "de la manera esperada". Las primeras mediciones y balances de precipitaciones de este sábado apuntan a Chillán (en el centro) como la ciudad donde se ha registrado la mayor cantidad lluvia.