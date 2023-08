La empresa Cedatos no hará encuestas a pie de urna durante los comicios en Ecuador por falta de seguridad

La empresa Cedatos, una de las firmas encuestadoras más importantes de Ecuador, ha informado de que no realizará encuestas a pie de urna durante las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas que se celebran este domingo por falta de seguridad. Cedatos ha señalado en un comunicado publicado a última hora del sábado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que "ante el evidente estado de 'grave conmoción' interna que vive el país" no trabajará en los 720 recintos electorales, así como en 146 localidades urbanas y rurales que tenía previsto. "Cedatos informó al CNE --Consejo Nacional Electoral--, con oficio de 18 de agosto de 2023, que no realizará la encuesta de voto a boca de urna el próximo domingo 20 de agosto, como lo ha hecho por varias décadas, por falta de garantías para precautelar la seguridad institucional y la integridad de su personal ejecutivo, técnico, operativo y de campo", ha señalado en un comunicado. Ecuador acudirá este domingo a las urnas después de una campaña electoral marcada por la inseguridad tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y en el marco da ola de violencia política que sacude al país. En las últimas horas el alcalde Francisco Tamariz ha asegurado que ha sobrevivido a un intento de asesinato protagonizado por hombres armados, algunos vestidos como policías, que abrieron fuego hasta en 30 ocasiones contra su vehículo.