Hugo Salazar muestra su apoyo a Rodolfo Sancho: "Me pongo en su pellejo, está viviendo una tragedia"

Como muchos otros rostros conocidos, Hugo Salazar ha querido brindar su apoyo a Rodolfo Sancho. Su hijo, Daniel Sancho, sigue en la cárcel de Tailandia tras confesar el asesinato de Edwin Arrieta. Por el momento, el actor no se ha reencontrado con su hijo debido a que sigue asimilando la noticia en España. Por su parte, Salazar ha dedicado unas palabras de aliento a Rodolfo y al resto de la familia: "Le tengo mucha estima como actor porque he visto varias series o muchas series en las que él actúa y me puedo poner el pellejo y la tragedia que están viviendo y lo mal que lo tienen que estar pasando. Toda la suerte del mundo". Por otro lado, el cantante ha mostrado su apoyo a la Casa Real, y es que en su momento tuvo la oportunidad de cantar en la boda de la Infanta Elena: "Yo me considero español, patriota y, evidentemente, el respeto que me merece la Casa Real es absoluto, por supuesto". Explica que todavía no conoce a los hijos de la infanta: "No, no he tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad". Cuenta que en su casa se habla bien de Victoria Federica y sus avances como influencer: "Por lo que escucho en mi casa, que creo que es una muy buena influencer y que le gusta mucho ir a los toros". Sobre si él es una persona muy taurina, responde: "Mira, yo no soy ni detractor ni amante de los toros. Me gusta el fútbol, la playa, el vino, la cerveza y el buen comer. Y hacer deporte".