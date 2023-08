El trabajo de los equipos de extinción en Tenerife evita el fuego queme viviendas: "Es casi un milagro"

El trabajo durante la pasada noche de los equipos de extinción contra el incendio forestal que comenzó el 15 de agosto en el monte de Arafo, en la isla de Tenerife, ha evitado que el fuego haya quemado viviendas. "Y según como se planteaba la noche, es casi un milagro", aseveró el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En concreto, señaló que sí hubo el incendio de algún cuarto de aperos o de varios vehículos, pero que aunque el fuego llegó cerca de las casas, se protegió y "no estamos hablando de incendio de viviendas", más allá de alguna afección. Así se ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa de las 09.30 horas para actualizar la información sobre la evolución del incendio, donde se agregó que las hectáreas afectadas siguen siendo de 8.400 y el perímetro abarca unos 70 kilómetros a lo largo de once municipios, a falta de actualizar los datos durante la mañana de hoy. En cuanto a los vecinos desalojados, son unos 12.279 personas --por debajo de las 26.000 que se había estimado durante este sábado en base al censo oficial-- tras las evacuaciones que se han producido en la jornada de ayer en la parte alta en los municipios de La Orotava, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, Santa Úrsula y Los Realejos. "PARTÍAMOS DE UNA SITUACIÓN COMPLEJA" El presidente ha hecho especial hincapié en que la noche "ha ido mucho mejor de lo que esperábamos". "Sabíamos que partíamos de una situación compleja y que la meteorología iba a ir en contra", observó. Aquí, explicó que la noche empezó "muy dura" con llamadas de fuego cercano a las viviendas, "pero al final todas las estrategias planificadas resultaron acertadas". "Decidimos replegarnos --explicó-- para defender las viviendas y al final fue un acierto porque hubo serios apuros en El Ravelo, Aguamansa y en la cornisa norte de Agua García o Santa Úrsula. Al final nos permitió que la noche, sobre las 02.30 horas, pudiese recuperar cierta normalidad". Clavijo señaló que este domingo queda un día de mucho trabajo para ir consolidando los distintos frentes en los que se tuvo que trabajar la noche de ayer. EL MAYOR DESPLIEGUE DE BOMBEROS EN TENERIFE Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha comentado que durante la pasada noche se ha realizado el mayor despliegue de la historia de bomberos de Tenerife, con 167 efectivos que fueron destinados a defender las viviendas. Además, señaló que ya se está reparando el Canal de Aguamansa, puesto que una dotación de bomberos, junto a seis operaciones, han accedido a la zona. "Están trabajando para reponer el canal, que es muy importante para el suministro de agua en Tenerife", indicó. También manifestó que no se descarta que algunas de las personas desalojadas puedan ir regresando este domingo a sus viviendas en aquellas zonas que estén estabilizadas, en concreto en la zona de Arafo.