El sistema de defensa aérea israelí intercepta un dron desde la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado este domingo de que el sistema de defensa aérea conocido como Cúpula de Hierro ha interceptado un dron que volaba desde la Franja de Gaza hacia suelo israelí y que no representaba una "amenaza para los civiles". "La aeronave no cruzó a nuestro territorio y desde el momento de su despegue los sistemas de la Fuerza Aérea siguieron su ruta. Los cazas de defensa aérea interceptaron con éxito el vehículo no tripulado utilizando el sistema Cúpula de Hierro", han indicado en la red social X, antes conocida como Twitter. El dron, que se desconoce si pertenecía al movimiento islamista palestino Hamás, "no representaba una amenaza para los civiles", por lo que las sirenas no se activaron en las ciudades cercanas a la Franja "según el protocolo". Esto se produce después de que dos hombres israelíes, padre e hijo, murieran el sábado tras un tiroteo en la localidad cisjordana de Huwara, escenario en los últimos meses de ataques de milicias palestinas o sus simpatizantes contra colonos israelíes de los asentamientos próximos, así como de violentas incursiones de estos últimos para agredir a la población local.