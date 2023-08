El presidente de Pakistán acusa de traición a su personal por firmar una ley de secretos oficiales

Pakistán vuelve a ser escenario de una nueva crisis política este domingo después de que el presidente del país, Arif Alvi, acusara a miembros de su propio personal de traición al firmar en su nombre una polémica ley de secretos oficiales que endurece la persecución de la divulgación de información clasificada. La nueva ley se trata en conjunto de dos enmiendas a la legislación de secretos oficiales y a la de enmienda del Ejército de Pakistán, y tipifica la divulgación de documentos oficiales sin permiso con tres años de cárcel y una fuerte multa. El Senado y la Asamblea Nacional de Pakistán aprobaron estas enmiendas en medio de una fuerte polémica después de que el medio estadounidense The Intercept publicara un presunto cable diplomático de Estados Unidos con fecha de marzo de 2022 en el que expresaba su acuerdo con las maniobras para expulsar del poder el año pasado al entonces primer ministro, Imran Jan, lo que finalmente acabó ocurriendo un mes después de la fecha del cable. El número dos del partido de Jan, Shah Mahmud Qureshi, fue detenido este pasado sábado precisamente por su supuesta vinculación con la filtración de este cable. La firma del presidente supone que las enmiendas volverán al Parlamento paquistaní para su constitución en ley pero este domingo Alvi ha saltado a las redes sociales para denunciar que su propia firma ha sido estampada sin su conocimiento, lo que de momento deja aprobadas estas dos enmiendas, que además contemplan otros aspectos como un aumento de las competencias de la Jefatura del Ejército para perseguir esta clase de delitos. "Pongo a Dios por testigo que en la vida he firmado estas enmiendas porque estoy en desacuerdo con ellas. Pedí a mi personal que las devolvieran (al Parlamento) sin firmar para que fueran anuladas, y confirmé varias veces con mi gente que así había ocurrido", ha explicado en la red social X, antes Twitter. "Sin embargo", ha añadido inmediatamente el presidente, "acabo de conocer este domingo que mi personal ignoró mi voluntad y mi mando, así que Dios les perdone, pero yo pido perdón a todos los que se hayan visto afectados". El Ministerio de Justicia de Pakistán ha sido una de las primeras instituciones en reaccionar el nombre del Gobierno del país, que lleva meses enfrentado al presidente por sus diferencias sobre el procedimiento de cara a las elecciones de final de año, así como de mantener cierta afinidad con el ex primer ministro Jan, algo que el jefe del Estado siempre ha rechazado en defensa de su imparcialidad. "La Constitución da dos opciones al presidente, o firma la ley o la devuelve con observaciones. No hay tercera opción", ha indicado el Ministerio, "gravemente preocupado" por este giro de los acontecimientos, según el comunicado recogido por el diario 'Dawn'.