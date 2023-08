Diego Pablo Simeone: "El equipo terminó como queríamos jugar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó la dificultad que tuvo su equipo este domingo ante el Real Betis y apuntó que en el segundo tiempo fue donde vio el Atleti que quería, con mucho calor en el Benito Villamarín. "Sabemos que a estas alturas del año en Sevilla hace calor, por eso el partido se puso a las 21.30. Los chicos intentaron hacer el mejor partido. Ellos en el primer tiempo fueron mejores, de controlar el partido sin tener ocasiones de gol o casi ninguna. Nosotros en el segundo tiempo, lo mismo, teniendo quizá alguna mejor ocasión", dijo en rueda de prensa. El 'Cholo' insistió en el segundo tiempo de su equipo. "El equipo fue de menos a más y terminó el partido como lo queríamos jugar. Intentar ganar, estar en campo rival. El segundo tiempo fue bueno, sin duda. Teníamos que jugar y correr, más allá del calor. El Betis bajó el ritmo y nosotros lo subimos", afirmó. Además, el técnico del Atlético negó estar preocupado por la parcela ofensiva del equipo de manera particular. "La semana pasada hicimos tres goles, hoy no marcamos, pero el equipo tiene buenos futbolistas", apuntó destacando la aportación del banquillo. "Queríamos ganar, no se pudo, intentamos en el segundo tiempo tener opciones, no se puede hacer más, se empató. Contundencia, aquellos equipos que logren tener contundencia en las áreas son los que se llevan los triunfos", añadió, esperando a "lo que pueda hacer el club" en materia de refuerzos antes del cierre del mercado.