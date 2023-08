Detenido un hombre por asfixiar e intentar matar a su pareja en una nave de Torres de la Alameda

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años en el municipio de Torres de la Alameda por intentar matar su pareja, así como por un delito de tenencia ilícita de armas y depósito ilegal de municiones, ha informado este domingo la Comandancia en una nota de prensa. La llamada de la madre de la víctima motivó el operativo de la Guardia Civil, que tuvo lugar a finales de julio. La mujer recibió la llamada de su hija, que la avisó que había logrado huir de su pareja, quien había intentado matarla en una nave de esta localidad. Poco después, una patrulla de la Guardia Civil de Mejorada del Campo logró interceptar y detener al presunto autor en la puerta de su domicilio, justo en el momento en el que había dado alcance y se disponía a agredir nuevamente a su pareja. La mujer, que presentaba numerosas heridas sangrantes por el rostro y el cuerpo, así como signos de intento de asfixia en el cuello, fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada hasta el centro de salud, desde donde fue derivada al hospital. Tras realizar un registro domicilio en la vivienda del detenido se localizaron seis armas de fuego y más de 1.400 cartuchos metálicos. El detenido fue puesto a disposición de la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Coslada, que decretó su inmediato ingreso en prisión. RECOMENDACIONES La Guardia Civil recomienda a las víctimas de malos tratos que no silencien los hechos, no sean tolerantes ni aguanten al agresor y contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en cualquier caso llama al 112 si perciben algún signo de violencia. El entorno de la víctima también debe denunciar los hechos. También aconsejan a las víctimas no demorar las denuncias por situación de maltrato. Si se han producido lesiones físicas, hay que acudir a un centro sanitario con servicio de urgencias y tomar fotografías de las lesiones producidas. Existe el teléfono gratuito 016 de atención a las víctimas de violencia de género. También se puede informar de la situación en el Instituto de la Mujer en el teléfono 900 19 10 10.